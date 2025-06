Verdis „Aida“ ist wieder am Aalto Musiktheater zu sehen

Das tragische Schlussduett von Aida und Radamès gehört zu den schönsten Szenen der Operngeschichte, der Triumphmarsch ist einer der größten Hits:verzaubert das Publikum seit der Uraufführung 1871. Am Aalto Musiktheater kehrt die Oper jetzt wieder auf die Bühne zurück. Nach der Wiederaufnahme amfolgen weitere Vorstellungen am 20. Juni sowie am 05. und 12. Juli. In der Inszenierung von Dietrich W. Hilsdorf ist die Aalto-Sopranistin Astrik Khanamiryan als Aida zu erleben, der italienische Tenor Roberto Aronica übernimmt die Partie des Radamès. Als Amneris werden die Aalto-Mezzosopranistin Bettina Ranch bzw. als Gast Emanuela Pascu auftreten, die Rolle des Ramphis ist mit Ensemblemitglied Sebastian Pilgrim besetzt. Die musikalische Leitung haben Matteo Beltrami bzw. Andrea Sanguineti.Verdis „Aida“ ist ein packendes Drama um eine unmögliche Liebe in Zeiten des Kriegs. Die Sklavin Aida liebt den feindlichen Feldherrn Radamès. Aber auch die Pharaonentochter Amneris hat ein Auge auf den Heerführer geworfen. Die fatale Dreiecksgeschichte endet tödlich – Aida und Radamès werden bei lebendigem Leibe in einer Pyramide eingemauert und sterben gemeinsam. Die Inszenierung von Dietrich W. Hilsdorf ist seit vielen Jahren eine Kult-Aufführung am Aalto: pralles Theater zu Verdis leidenschaftlicher Musik. Jenseits touristischer Ägypten-Klischees zeigt diese „Aida“ die intensive Begegnung zweier Menschen, die an der Machtbesessenheit ihrer Umgebung scheitern. Der berühmte Triumphmarsch-Hit gerät zum bitterbösen Vorbeimarsch der Kriegsgewinner und ihrer Opfer.(€ 17,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de