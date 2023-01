Einführung zur Premiere „Simon Boccanegra“ am 22. Januar, um 11:00 Uhr

Anschließend Frühschoppen mit Musik im Foyer mit Vorstellung des Projekts „Aalto:StartUp“

Um einender ganz besonderen Art erweitert das Aalto-Musiktheater amseinezur anstehenden Premiere (28.1) von Giuseppe: Nachdem zunächst umdas Regieteam um Tatjana Gürbaca – wie immer angereichert mit musikalischen Kostproben – auf der großen Bühne seine Inszenierung erläutert, hat das Publikum abim Foyer die Möglichkeit, sich bei einemmit dem neuen Projektvertraut zu machen. Mit dem vom Landesprogramm „Neue Wege“ geförderten Angebot lädt das Aalto-Theater seit dieser Spielzeit dazu ein, Musiktheater aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen. Die Wünsche und Bedürfnisse des Publikums stehen hierbei im Mittelpunkt – aus diesem Grund freut sich Ensemblemitglied und Aalto:StartUp-Projektleiterin Marie-Helen Joël über einen regen Austausch mit allen, die Lust haben, die Zukunft des Musiktheaters aktiv mitzugestalten. Viele unterschiedliche Themen werden am Sonntagmittag zur Sprache kommen: Wie wichtig sind Live-Darbietungen? Welche Opernklischees gibt es? Was unterscheidet Musiktheater damals und heute? Und viele mehr! Wer sich einfach nur informieren möchte, ist natürlich ebenso herzlich willkommen. Für musikalische Eindrücke sorgen Henrik Wager (bekannt aus der Aalto-Musicalrevue „Yesterdate“) und Pianist Heribert Feckler (musikalischer Leiter von „Yesterdate“ und „Rock around Barock“). Und wie es sich für einen Frühschoppen gehört, steht das passende kulinarische Angebot bereit!