Universitäten beteiligen sich am Kita-Projekt „Musik kommt um die Ecke“

Das erfolgreiche Kita-Projekt „Musik kommt um die Ecke“ der Philharmonie Essen wird integraler Bestandteil zweier Studiengänge an der Folkwang Universität der Künste in Essen und der Universität zu Köln. Die Folkwang Universität der Künste wird das Projekt in den Studiengang „Elementare Musikerziehung“ aufnehmen. Prof. Dr. Andreas Jacob, Rektor der Folkwang Universität, sieht darin Chancen: „Ich freue mich sehr, dass wir heute die Kooperation mit der Philharmonie Essen an den Start bringen können. Für unsere Studierenden ist die Zusammenarbeit eine weitere Möglichkeit, bereits während des Studiums das erlernte Wissen praktisch anzuwenden und somit viele Kinder frühzeitig für klassische Musik zu begeistern.“ Im Rahmen eines für die Studierenden verpflichtenden Praxisseminars gehen die Musikstudent*innen im Wintersemester 2024/2025 erstmals in das Kinder- und Familienzentrum Blauer Elefant in Altenessen. Diese Einrichtung wird so zur Ausbildungs-Kita. Gemeinsam mit den Studierenden erleben die Kinder klassische Musik und lernen verschiedene Orchesterinstrumente kennen, die sie anschließend sogar selbst ausprobieren dürfen. Angesprochen sind erstmals im Projekt auch die Kinder unter drei Jahren. Marie Babette Nierenz, Intendantin der Philharmonie Essen, betont die Bedeutung des Projekts: „Unser Ziel als Philharmonie Essen ist es, in die ganze Stadt hinein zu wirken und auch Menschen musikalisch zu erreichen, die noch nicht mit Musik oder der Philharmonie in Berührung gekommen sind. Das Projekt ,Musik kommt um die Eckeʻ ermöglicht Kindern in Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf, selber zu musizieren, zu singen und sich künstlerisch auszuprobieren und auch mit Musikern direkt in Kontakt zu kommen. Diese Inspiration wirkt nachhaltig und strahlt auch auf das Umfeld der Kinder aus.“ Zum Auftakt dieser neuen Kooperation trafen sich am gestrigen Nachmittag Marie Babette Nierenz (Intendantin der Philharmonie Essen), Merja Dworczak (Leiterin Education, Philharmonie Essen), Prof. Dr. Anne Steinbach (Musikpädagogik/Musikdidaktik, Folkwang Universität der Künste), Prof. Dr. Andreas Jacob (Rektor der Folkwang Universität der Künste) und Muchtar Al Ghusain (Geschäftsbereichsvorstand Jugend, Kultur und Bildung der Stadt Essen).



Ins Leben gerufen hat die Philharmonie Essen das Projekt „Musik kommt um die Ecke“ in der Spielzeit 2014/2015. Seit der Spielzeit 2023/2024 kooperiert sie dafür mit dem Jugendamt Essen und ermöglicht Kindern aus von Kinderarmut besonders betroffenen Stadtteilen erste Erfahrungen mit klassischer Musik. „Musik kommt um die Ecke“ spricht dabei bewusst Kindergartenkinder ab drei Jahren an, da viele Kitas über keine musikalischen Angebote verfügen. Das Projekt wird von der Alfred-Krupp-und-Friedrich-Alfred-Krupp-Stiftung gefördert. Die Fortsetzung der Förderung für 2025 wurde von der Stiftung beschlossen.



Die Philharmonie Essen richtet das das Projekt „Musik kommt um die Ecke“ in Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Essen, den Essener Philharmonikern, der Universität Duisburg-Essen, der Folkwang Universität der Künste, der Universität zu Köln, der Folkwang Musikschule, der Volkshochschule Essen und dem Übehaus Kray e.V. aus.

