"Unendliche Geschichten" bei den TUP-Festtagen Kunst⁵

Ein kleines Jubiläum können diein dieser Spielzeit feiern: Zum fünften Mal präsentieren die fünf Sparten der Theater und Philharmonie Essen (TUP) vomeine hochkarätige Auswahl ihrer Programme. Seit 2016 demonstrieren das Aalto-Musiktheater, das Aalto Ballett Essen, die Essener Philharmoniker, die Philharmonie Essen und das Schauspiel Essen ihre große künstlerische Bandbreite einmal im Jahr in geballter Form – mit Premieren, Repertoirestücken, Konzerten und eigens für Kunst⁵ entwickelten Formaten. Im Mittelpunkt der kommenden TUP-Festtage stehen „Unendliche Geschichten“: Monumentale Dramen und zwischenmenschliche Tragödien, internationale Beziehungen, Erzählungen und Konflikte, biblische Stoffe und große Romane bilden das Herz dieses Festivals, das so auf vielfältige Weise die Kraft des Geschichtenerzählens feiert.Die TUP-Intendanten Hein Mulders, Ben Van Cauwenbergh und Christian Tombeil eröffnen die Festtage am Donnerstag, 27. Februar, um 20 Uhr im Alfried Krupp Saal der Philharmonie Essen. Direkt im Anschluss präsentieren dieBruckners siebte Sinfonie (Wiederholung am 28. Februar).Mit gleich zwei neuen Inszenierungen ist das Schauspiel Essen vertreten: Thomas Ladwigs und Vera Rings Bühnenfassung von Hans Falladas Romanfeiert am 28. Februar, um 19:30 Uhr im Grillo-Theater Premiere (weitere Vorstellungen am 4., 14., 15. und 20. März). Einen Tag später ist dann um 19 Uhr in der Casa die Uraufführung vonnach Dante Aligheris „Die göttliche Komödie“, ein Live Animation Cinema des Medienkünstlerkollektivs sputnic, zu erleben (weitere Vorstellungen am 4. und 14. März).Das Aalto-Musiktheater zeigt am 29. Februar sowie am 4. und 8 März Alessandro Scarlattis Oratorium, das in der Inszenierung von Dietrich W. Hilsdorf im Januar Premiere hat. In der Reihe „Tat Ort Aalto“ darf man auf den Abendam 1. März, um 21 Uhr gespannt sein, bevor am 2. März, um 19:30 Uhr im Aalto-Foyer Christina Clark in der Reihe „mehrmusik“zum Besten geben wird. Ebenfalls im Foyer steht am 3. März, um 19:30 Uhr der musikalische Themenabendauf dem Programm.Einen echten Dauerbrenner bringt schließlich das Aalto Ballett Essen mit der legendärenam 6. und 7. März auf die Bühne des Aalto-Theaters.In der Philharmonie Essen setzt sich der Festtags-Reigen nach dem einleitenden Sinfoniekonzert der Essener Philharmoniker mit fünf weiteren Konzerten fort: Beethovens Operist am 29. Februar, um 20 Uhr in einer halbszenischen Aufführung zu erleben. Die Geigerininterpretiert gemeinsam mit der Akademie für Alte Musik Berlin Bachs Violinkonzerte am 1. März, um 19 Uhr. In einer glanzvollen Operngala bringen am 5. März, um 20 Uhr Jessica Pratt und Xabier Anduaga, begleitet vom Orchestra Teatro Real Madrid,zu Gehör. Für Kinder ab sechs Jahren heißt es am 8. März, um 11 und 15 Uhr, bevor die Festtage am selben Tag um 19 Uhr mit(unter anderem mit der Bratschistin Tabea Zimmermann) ihren Abschluss finden.