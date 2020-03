Trio um Tabea Zimmermann gestaltet Beethoven-Abend

spieltAmist die weltweit führende Bratschistin gemeinsam mit dem Violinistenund dem Cellistenin der Philharmonie Essen zu Gast. Zum Abschluss der diesjährigen TUP-Festtage Kunst⁵ stehen gleich drei Streichtrios von Ludwig van Beethoven auf dem Programm: das Trio Es-Dur, op. 3 sowie die Trios op. 9, Nr. 2 (D-Dur) und Nr. 3 (c-Moll). Für ihr herausragendes künstlerisches Wirken wird Tabea Zimmermann in diesem Jahr mit dem renommierten Ernst von Siemens Musikpreis, der mit 250.000 Euro dotiert ist, ausgezeichnet. Damit wird eine Künstlerin gewürdigt, die seit vielen Jahren die Musikwelt prägt. Als Solistin musiziert sie regelmäßig mit bedeutenden Orchestern wie den Berliner Philharmonikern oder dem London Symphony Orchestra. In dieser Spielzeit ist sie Artist in Residence des Royal Concertgebouw Orchestra. Einen Schwerpunkt ihrer kammermusikalischen Auftritte bildet die Arbeit mit dem Arcanto Quartett, das Tabea Zimmermann 2002 gemeinsam mit Daniel Sepec und Jean-Guihen Queyras sowie mit der Violinistin Antje Weithaas gegründet hat. 2013 wurde sie zur Präsidentin des Vereins des Beethovenhauses Bonn gewählt. Tabea Zimmermann hatte bereits Professuren an der Musikhochschule Saarbrücken und an der Frankfurter Hochschule für Musik inne, seit Oktober 2002 ist sie Professorin an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin.