Tickets für die nächste "Wild Card" ab sofort erhältlich

Auch in dieser Spielzeit geht es gemeinsam mit der Philharmonie Essen und WDR COSMO in den musikalischen Global Underground: Nach zwei mitreißenden Nächten in der vergangenen Saison steht nun amim RWE Pavillon der Philharmonie Essen die dritte Ausgabe der erfolgreich gestarteten Reihe auf dem Programm.. Mit dabei sind diesmal die Reggae-Dancehall-Kombi Banda Senderos und die Singer-Songwriterin Noraa aus Köln. Gefeiert wird anschließend bis spät in die Nacht mit den Musikerinnen und Musikern und den DJs von WDR COSMO.Die neunköpfige Bandkommt direkt aus dem Herzen von Essen und gehört zu den vielversprechendsten Durchstartern der deutschen Dancehall-Szene. Fette Bläser, dicke Beats und treibende Rhythmen garantieren eine volle Tanzfläche. Bei Banda Senderos treffen verschiedene Nationalitäten und Einflüsse aufeinander, daher ist es kaum verwunderlich, dass sie ihre Texte auf Englisch, Deutsch und Spanisch singen. Im Gepäck hat Banda Senderos nicht nur ihr neues Album „Oase“, sondern viel gute Laune und ein neues Show-Konzept.hat ihre ersten musikalischen Gehversuche neben keinem geringeren als Patrice gemacht. Mit ihm zusammen konnte sie sich als Singer-Songwriterin mit ihren wunderschön verträumten Songs einen Namen machen. Zusammen mit ihren Schwestern hat sie dann das abgefahrene Soundsystem Tchari Squad ins Leben gerufen und jeden Dancefloor unsicher gemacht. Jetzt erstrahlt Noraa in einem neuen musikalischen Gewand. Auf ihrer neuen Single „Lie to me“ hat sie ihre Gitarre gegen poppige Synth-Klänge eingetauscht, ohne den Soul aus ihrer Musik zu verlieren. So hat sie einen echten Sommerhit geschaffen, der Lust auf ihr bald erscheinendes Album macht.