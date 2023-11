Theater und Philharmonie Essen nimmt Anteil am Tod von Prof. Franz Xaver Ohnesorg, Intendant des Klavier-Festivals Ruhr

Mit großer Betroffenheit hat die Theater und Philharmonie Essen (TUP) den plötzlichen Tod von Prof. Franz Xaver Ohnesorg, Intendant des Klavier-Festivals Ruhr, aufgenommen. Insbesondere für die Philharmonie Essen war Ohnesorg als Veranstalter ein Partner der ersten Stunde – im Rahmen des Klavier-Festivals Ruhr waren seit Eröffnung des Hauses zahlreiche Pianist*innen und Ensembles zu Gast. Den Kulturschaffenden der TUP war er immer ein Vorbild an Einsatzbereitschaft und Leidenschaft für die Musik und seine ausführenden Künstler*innen. Am Samstag, 25. November 2023, um 18:00 Uhr war in der Philharmonie Essen das letzte von insgesamt drei Benefizkonzerten zum Abschied von Franz Xaver Ohnesorg als Intendant des Klavier-Festivals Ruhr geplant. Unter dem neuen Titel „In memoriam Franz Xaver Ohnesorg“ hat das Publikum hier nun die Gelegenheit, seiner in einem besonderen musikalischen Rahmen zu gedenken.



Die Theater und Philharmonie Essen wird Franz Xaver Ohnesorg vermissen und die Erinnerung an eine einzigartige Persönlichkeit im Herzen bewahren.