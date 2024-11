Theater und Philharmonie Essen freut sich über mehr als 300.000 Besuche in der Spielzeit 2023/2024

Die Theater und Philharmonie Essen (TUP) bleibt ein Publikumsmagnet: Rund 306.000 Besuche in der Spielzeit 2023/2024 belegen das große Interesse am Programm des Aalto Musiktheaters, des Aalto Ballett Essen, des Schauspiel Essen, der Essener Philharmoniker und der Philharmonie Essen. Fritz Frömming, Geschäftsführer der TUP, weist zudem auf eine positive Entwicklung hin: „Seit dem Pandemie-Einschnitt in der Spielzeit 2019/2020 haben wir zum ersten Mal wieder die Marke von 300.000 Besuchen überschritten. Der Anstieg um 10.000 Besuche im Vergleich zur Vorsaison zeigt, dass wir uns in einer nach wie vor schwierigen Zeit auf einem guten Weg befinden. In Aalto, Grillo und Philharmonie gibt es immer noch freie Plätze, die belegt werden können. Wir werden weiter stark daran arbeiten, Interesse für unsere Angebote zu wecken. Genau das muss unser Ziel für die kommenden Jahre sein.“



Nicht enthalten in diesen Zahlen sind weitere kostenfrei zugängliche Eigenveranstaltungen wie etwa die „Park Sounds“, das Schauspiel-Begrüßungsfest oder die TUP-Angebote im Rahmen des Sommerfestes „Wir sind im Garten“ der Stadt Essen. Darüber hinaus wird durch Vermietungen an externe Veranstalter insbesondere die Philharmonie von weiteren Kulturinteressierten zusätzlich im fünfstelligen Bereich besucht.



Im Aalto Musiktheater, das in der Spielzeit 2023/2024 insgesamt knapp 78.000 Besuche aufzuweisen hat, entwickelte sich das neu inszenierte Musical „My Fair Lady“ mit fast 15.000 Besucher*innen und zumeist ausverkauften Vorstellungen schnell zum Publikumsrenner. Ein Erfolg war zudem das von Intendantin Dr. Merle Fahrholz eingeführte Angebot der Familienoper: Rund 5.000 Jugendliche und Erwachsene freuten sich über die „Geisterritter“ nach einer Romanvorlage von Cornelia Funke.



Eine erfolgreiche letzte Saison bescherten nahezu 64.000 Gäste dem im Sommer verabschiedeten Intendanten des Aalto Ballett Essen, Ben Van Cauwenbergh, der zum Beginn der Spielzeit 2024/2025 von Armen Hakobyan und Marek Tůma abgelöst wurde. Der neue vierteilige Abend „Last“ mit zwei Uraufführungen lockte fast 10.000 Tanzbegeisterte ins Aalto-Theater, die längst Kult gewordene Show „Tanzhommage an Queen“ war mit 12.000 belegten Plätzen fast durchgängig ausverkauft.



Im Schauspiel Essen konnten die zur Saison 2023/2024 neu angetretenen Intendantinnen Selen Kara und Christina Zintl mit dem absurd-komischen Abend „Rausch“ (mehr als 5.000 Besucher*innen) und der gefeierten Auftaktpremiere „Doktormutter Faust“ (ebenfalls fast 5.000 Besucher*innen) punkten. Die Nase vorn hatte das Familienstück „Die rote Zora und ihre Bande“, das von mehr als 15.000 Kindern und Erwachsenen besucht wurde. Die Gesamtbesuchszahl des Schauspiels lag bei knapp 45.000.



Eine feste Größe im TUP-Spielplan waren erneut die Konzerte der Essener Philharmoniker unter Intendantin Dr. Merle Fahrholz und Generalmusikdirektor Andrea Sanguineti. Bei den insgesamt 37.000 Gästen kamen vor allem das sechste und neunte Sinfoniekonzert sehr gut an – beide fanden im Rahmen der Reihe zum 125-jährigen Jubiläum des Orchesters statt.



Das von Intendantin Marie Babette Nierenz verantwortete Konzertprogramm der Philharmonie Essen verfolgten insgesamt über 80.000 Besucher*innen. Stark nachgefragt beim Publikum waren Formate unterschiedlichster Genres – vom großen Orchesterkonzert (Chicago Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra) über Soloauftritte (Vikingur Ólafsson) bis zu Programmen außerhalb des klassischen Repertoires (Takeover! by Miki, Götz Alsmann).

