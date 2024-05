Theater und Philharmonie Essen erhöht Ticket- und Abopreise zur Spielzeit 2024/2025

Die Theater und Philharmonie Essen (TUP) wird zur kommenden Spielzeit 2024/2025 erstmals nach acht Jahren die Preise für Einzeltickets und damit auch für Abonnements moderat erhöhen. Die Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund der in den vergangenen zwei Jahren stark gestiegenen Ausgaben durch Tarifabschlüsse, für Energie sowie andere durch Inflation bedingte Preisanstiege. „Wie andere Unternehmen ist auch die TUP durch steigende Preise in vielen Bereichen betroffen. Dies hat deutliche Auswirkungen auf die Kalkulation in unserem Theater- und Konzertbetrieb. Um die hohe Qualität des künstlerischen Programms aufrechtzuerhalten, hat der Aufsichtsrat der Theater und Philharmonie Essen eine moderate Preisanpassung beschlossen“, erläutert TUP-Geschäftsführer Fritz Frömming. „Dazu haben wir uns bemüht, die Preisanpassung sinnvoll und vor allem sozial zu gestalten, damit jedem Interessierten auch weiterhin eine kulturelle Teilhabe ermöglicht wird.“ So erhalten Schüler*innen, Studierende, Auszubildende und Freiwillige bis einschließlich 29 Jahre, Inhaber*innen der Teilhabekarte der Stadt Essen sowie Empfänger*innen von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II ab der kommenden Spielzeit 50% Ermäßigung statt bislang 30% Ermäßigung für alle Eigenveranstaltungen der TUP.



Durch die Preiserhöhung wird ab der kommenden Spielzeit eine Karte für Eigenveranstaltungen des Musiktheaters, des Balletts, des Schauspiels, der Essener Philharmoniker und für nahezu alle Eigenveranstaltungen der Philharmonie ein bis vier Euro mehr kosten als in der laufenden Saison. Über die ebenfalls leichten Preisänderungen der Abonnements werden alle Abonnent*innen der Theater und Philharmonie Essen in den kommenden Wochen per Brief informiert.

