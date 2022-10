Theater und Konzert hautnah erleben: Schulprojekt „AkzepTANZ“ geht in eine neue Runde

Kooperation von Aalto-Theater, Stiftung Zollverein und Gustav-Heinemann-Gesamtschule

Das Schulprojekt „AkzepTANZ“ von Aalto-Theater und Stiftung Zollverein geht in eine neue Runde: Bei einem gemeinsamen Treffen im Aalto-Theater brachten die beteiligten Projektpartner*innen jetzt die dritte Auflage auf den Weg. Partnerschule ist erneut die Essener Gustav-Heinemann-Gesamtschule. Deren Schüler*innen haben bereits in den vergangenen drei Jahren erfahren, wie aufregend Musiktheater, Ballett und klassisches Konzert sein können. Das Projekt, das 2019 vom Aalto-Theater und der Stiftung Zollverein ins Leben gerufen wurde, nimmt seitdem Kinder und Jugendliche mit in die Welt von Tanz, Konzert und Oper. Dazu gehören Proben- und Konzertbesuche, Gespräche mit Theaterleuten, Backstage-Einblicke und Workshops. Maßgeblich unterstützt wird „AkzepTANZ“ von der RAG-Stiftung und der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Stiftung Zollverein (GFF).



Eine Delegation von Schüler*innen und Lehrkräften aus den teilnehmenden Jahrgangsstufen 6 (Musik und Deutsch), 7 (Darstellen und Gestalten) und 9 (Kunst) der Gesamtschule im Essener Stadtteil Schonnebeck sowie deren didaktischer Leiter Stefan Mühlhaus durften am Dienstag, 25. Oktober schon einmal ein wenig Theaterluft schnuppern: Gemeinsam mit Karin Müller, Geschäftsführerin der Theater und Philharmonie Essen, Dr. Merle Fahrholz, Intendantin des Aalto-Musiktheaters und der Essener Philharmoniker, Projektleiterin Marie-Helen Joël, den AkzepTANZ-Workshopleiterinnen, Christof Wolf von der Stiftung Zollverein und Dr. Anneliese Rauhut von der GFF setzten sie den Startschuss für ein weiteres außergewöhnliches Schuljahr. Auf die Jugendlichen warten Proben- und Vorstellungsbesuche und sie werden wertvolle Einblicke erhalten in die Abläufe des Tanz-, Musiktheater- und Konzertbetriebes. Zudem werden sie die Möglichkeit haben, das Welterbe Zollverein besser kennenzulernen. Geht es anfangs noch um einführende Veranstaltungen, setzen sich die Jugendlichen ab Dezember in Tanz-, Szenen- und Kunst-Workshops mit einem musikalischen Schwerpunkt-Thema auseinander, wodurch die Akzeptanz klassischer Musik im Alltag gefördert wird. Diesmal richtet sich der Blick auf den Komponisten Antonio Vivaldi und die Lagunenstadt Venedig. Einen kleinen Vorgeschmack auf dessen wunderbare Musik gab es bereits heute Nachmittag mit einem Beitrag von Florian Geldsetzer, Konzertmeister, Annette Meier-Krüger, Bratschistin der Essener Philharmoniker, und Aalto-Pianist Boris Gurevich.



Am Ende des Projektes soll wie in den vergangenen Schuljahren ein Film stehen, den die teilnehmenden Schüler*innen gemeinsam mit der Video-Designerin Valeria Lampadova entwickeln.