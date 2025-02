Tenor Michael Spyres singt Arien von Händel, Vivaldi und Co.

gehört zu den gefragtesten Tenören seiner Generation und erhielt im letzten Jahr den OPER! Award als bester Sänger. Der US-amerikanische „Baritenor“, wie er sich selbst bezeichnet, beeindruckt mit einem riesigen Stimmumfang von mehr als drei Oktaven. In der Philharmonie Essen präsentiert sich der „Tenore assoluto“ ammit einem barocken Bravourprogramm – lyrisch fein und hell im französischen, dramatischer und dunkler im italienischen Repertoire. Auf dem Programm stehen Arien aus Opern vonund anderen. Zudem wird er sich auch Schätzen heute fast vergessener Meister wieoderwidmen. An der Seite des Sängers ist das in der Philharmonie Essen vielfach gefeierte Originalklangensembleunter der Leitung vonzu erleben.Michael Spyres entzieht sich jedem Schubladendenken, auch sein Repertoire erstreckt sich vom Barock über die Klassik bis hin zum 20. Jahrhundert. „Wie keiner zuvor sprengt er alle Kategorien des Fachs Tenor“, schwärmte Stimmenkenner Jürgen Kesting jüngst über den Sänger. Und so gastiert er regelmäßig an den bedeutendsten Opernhäusern der Welt wie der Mailänder Scala, der Metropolitan Opera in New York und der Wiener Staatsoper, oder auch in den bekanntesten Konzertsälen wie die Berliner Philharmonie oder dem Wiener Musikverein.(€ 15,00-50,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de