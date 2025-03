„Tausendundeine Nacht“ lautet der Titel des nächsten Familienkonzertes in der. Ambegeben sich die Essener Philharmoniker gemeinsam mit Malte Arkona auf eine Reise in den Orient. Das Konzert richtet sich an Kinder ab acht Jahren. Ein persischer Sultan, der aus Wut über seine untreue Ehefrau jeden Morgen eine schöne junge Frau ermorden lässt und eine kluge Prinzessin, die dem Schrecken ein Ende bereiten will – einzig durch die Macht des Erzählens: Die Rahmenhandlung zur orientalischen Märchensammlung aus „Tausendundeiner Nacht“ hat den russischen Komponistenzu seiner sinfonischen Dichtunginspiriert. Während eine zarte Solo-Violine die Prinzessin porträtiert, entführt das Orchester in die Welt ihrer Geschichten von wilden Meeresstürmen, Karawanen, die durch die Wüste ziehen, rauschenden Festen und fliegenden Teppichen. Die musikalische Leitung hat Wolfram-Maria Märtig, 1. Kapellmeister am Aalto-Theater.(€ 7,50 Schüler*innen/10,00 Erwachsene) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de