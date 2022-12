Die Reiheist der Ort für die außergewöhnlichen Abende im Essener Aalto-Musiktheater: Das Publikum nimmt direkt auf der großen Bühne Platz – gerne auch mit Getränk! Zur Aufführung in diesem Rahmen kommt amim Aalto-Theater das Programm „Wein, Weib & Cello“: Im Original-Bühnenbild der aktuellen Opernproduktion „Lucrezia Borgia“ entführen die Schauspielerin Katja Heinrich (Texte, Gesang und Moderation) und der Cellist Florian Hoheisel, Mitglied der Essener Philharmoniker, das Publikum in die Goldenen Zwanziger des vergangenen Jahrhunderts. Brecht und Weill, Tucholsky und Ringelnatz, Franz Werfel und Egon Wellesz – das freche und frivole Jahrzehnt lässt keine Wünsche offen. Man darf gespannt sein auf eine revuehafte Reise ins goldene Zeitalter, mit Chansons, Schlagern, Schauspiel- und Salonmusik.(€ 16,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de