TUP-Vorverkauf für Oktober beginnt am 26. August

Für Mozarts Oper „La finta giardiniera“ oder den Ballettabend „Der Widerspenstigen Zähmung“ im Aalto-Theater, für Götz Alsmanns Programm „L.I.E.B.E“, das 2. Sinfoniekonzert der Essener Philharmoniker in der Philharmonie Essen oder für „Der Zauberer von Oz“ im Grillo-Theater – für diese Vorstellungen und Konzerte und viele mehr sind jetzt Karten erhältlich:. Gekauft werden können die Tickets im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 (Mo und Sa 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-18:00 Uhr) sowie online unter www.theater-essen.de . Für Aufführungen und Konzerte ab November sind weiterhin unverbindliche Vorbestellungen möglich; ein entsprechendes Formular ist in den Vorverkaufsstellen der TUP erhältlich oder steht unter www.theater-essen.de bereit.