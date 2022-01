TUP-Vorverkauf für Februar 2022 startet am 4. Januar

Der Kartenvorverkauf für dasstartet am. Erhältlich sind damit Tickets für alle Eigenveranstaltungen der Philharmonie Essen, der Essener Philharmoniker, des Aalto-Musiktheaters, des Aalto Ballett Essen und des Schauspiel Essen. Dazu gehören etwa die Premiere von Béla Bartóks Oper „Herzog Blaubarts Burg“ und die Wiederaufnahme von Ben Van Cauwenberghs Ballettabend „Rock around Barock“ im Aalto-Theater, die Wiederaufnahme von Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“ im Grillo-Theater sowie der Auftritt der Wiener Philharmoniker und das 6. und 7. Sinfoniekonzert der Essener Philharmoniker in der Philharmonie Essen. Der Vorverkauf für Veranstaltungen der TUP erfolgt derzeit monatsweise, um flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren zu können.Eintrittskarten sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 (Mo und Sa 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-18:00 Uhr) sowie online unter www.theater-essen.de (auch als E-Ticket zum Ausdrucken).