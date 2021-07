TUP-Vorverkauf für August und September beginnt am 9. August

Die neuen Spielpläne für Oper, Ballett, Schauspiel und Konzert sind veröffentlicht, nun steht auch der Termin für den Beginn des Kartenvorverkaufs fest: Ab dem 9. August sind Eintrittskarten für alle Eigenveranstaltungen der Theater und Philharmonie Essen (TUP) im August und September erhältlich. Um besser auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können, wird der Vorverkauf in der kommenden Saison zunächst nur monatsweise möglich sein. Tickets für Konzerte und Aufführungen im Oktober können voraussichtlich ab dem 26. August erworben werden. Schon jetzt besteht die Möglichkeit, für alle Veranstaltungen der Spielzeit 2021/2022 Einzeltickets unverbindlich vorzubestellen; ein entsprechendes Formular ist in den Vorverkaufsstellen der TUP erhältlich oder steht unter www.theater-essen.de zum Ausdrucken bereit. Ab August sind Vorbestellungen voraussichtlich auch online über die TUP-Website möglich.Während der spielfreien Zeit gelten geänderte Öffnungszeiten der Vorverkaufsstellen: Vom 5. Juli bis 15. August bleibt das TicketCenter am II. Hagen 2 von montags bis freitags, jeweils von 10:00 bis 15:00 Uhr geöffnet. Der telefonische Service entfällt aus organisatorischen Gründen vom 5. Juli bis 18. Juli, ab dem 19. Juli ist die Ticket-Hotline wieder unter Tel. 0201 / 81 22-200 erreichbar. Die Kasse im Aalto-Theater ist vom 5. Juli bis 16. August geschlossen.Da auch in den kommenden Monaten Änderungen der Rahmenbedingungen und behördlichen Vorgaben für Kulturveranstaltungen nicht auszuschließen sind, informiert die TUP laufend aktuell auf ihrer Website, mit den digitalen Newslettern der jeweiligen Sparten sowie den gedruckten Monatsspielplänen (eine kostenfreie Anmeldung bzw. Bestellung ist über die Website möglich).