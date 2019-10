TUP-TicketCenter am 7. Oktober ab 12:30 Uhr geschlossen

Das TicketCenter der Theater und Philharmonie Essen am II. Hagen 2 bleibt am Montag, 7. Oktober 2019, ab 12:30 Uhr aus innerbetrieblichen Gründen geschlossen. Dies betrifft auch telefonische Kartenreservierungen. Geschlossen bleibt auch die Aalto-Kasse wie regulär an allen Montagen. Möglich sind Buchungen an diesem Tag jedoch online unter www.theater-essen.de , per E-Mail unter tickets@theater-essen.de sowie an externen Vorverkaufsstellen. Ab dem 8. Oktober sind das TicketCenter wie auch die Aalto-Kasse wieder zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar. Die Theater und Philharmonie Essen bittet um Verständnis.