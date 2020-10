Streichsextett aus Rom spielt Tschaikowski und Schönberg

Es waren ausschließlich Instrumente von Stradivari, auf denen die sechs Musiker bei ihrem Debütauftritt 2001 in Rom gespielt haben.nennt sich seitdem das Ensemble, das aus Mitgliedern des Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma besteht. Amist die Formation in der Philharmonie Essen zu erleben. Das Konzert bietet gleichzeitig einen Vorgeschmack auf die diesjährige Künstlerresidenz von Sir Antonio Pappano, dem langjährigen Chefdirigenten der Accademia Nazionale. Auf dem Programm stehenStreichsextett „Verklärte Nacht“ undStreichsextett „Souvenir de Florence“.Gegründet wurde das Sestetto Stradivari im Dezember 2001 anlässlich einer Konzerteinladung zur internationalen Ausstellung „L’arte del Violino“ in Rom. Dieser erste Auftritt legte den Grundstein für eine erfolgreiche internationale Karriere. Konzerte in der italienischen Heimat sind für das Sextett von besonderer Bedeutung, doch hat sich das Ensemble inzwischen auch international einen Namen gemacht. Regelmäßig ist es in den großen Konzerthäusern in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien zu Gast. In der Philharmonie Essen kann das Publikum das Sestetto Stradivari nun zum ersten Mal begrüßen.Sir Antonio Pappano dirigert sein erstes Konzert als Artist in Residence der Philharmonie Essen am Pult des Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma am Mittwoch, 11. November 2020, um 20 Uhr. Solistin ist die Geigerin Julia Fischer.