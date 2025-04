Sopranistin Jeanine De Bique singt Arien von Händel, Graun und Telemann

Die aus Trinidad und Tobago stammende Sopranistinhat die Musikwelt im Sturm erobert – weltweit beeindruckt sie mit makelloser Technik, funkelnden Koloraturen und tief bewegenden, dramatisch scharfsinnigen Darbietungen. Mit dem Programmist sie gemeinsam mit dem Ensembleamin der Philharmonie Essen zu erleben. Als Alcina, Rodelinda, Agrippina oder Cleopatra, meisterhaft vertont vonund, widmet sie sich Heldinnenrollen der Barockoper. Die ausgewählten Arien erzählen von Schlüsselmomenten in der psychologischen Entwicklung der jeweiligen Figuren. Mit Concerto Köln hat Jeanine De Bique eines der profiliertesten Barock-Ensembles an ihrer Seite.Jeanine de Bique ist mit einer großen musikalischen Vielseitigkeit gesegnet, ihr Repertoire erstreckt sich vom Barock über die Klassik bis hin zum 20. Jahrhundert. Sie gastiert regelmäßig an bedeutenden Opernhäusern wie der Opéra National de Paris, der Staatsoper Unter den Linden, dem Gran Teatre del Liceu in Barcelona und dem Gran Théâtre de Genève und bei den Salzburger Festspielen. Das Programm „Mirrors“ ist gleichzeitig das erste Solo-Album von Jeanine de Bique und wurde 2022 mit dem Opus Klassik, dem Diapason d’or, und dem Edison Award in der Kategorie Klassik ausgezeichnet.(€ 15,00-50,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de christoph.dittmann@tup-online.de T +49 201 8122-210