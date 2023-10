Die Philharmonie Essen im Disco-Fieber: Ambegibt sich dieunter der Leitung von Rasmus Baumann auf eine musikalische Reise in die 70er und 80er Jahre und lässt die großen Songs dieser Zeit in sinfonischem Gewand glitzern. Erklingen werden im Alfried Krupp Saal unter anderem Hits von den Weather Girls, Boney M., Lionel Richie, The Jacksons, Donna Summer, den Bee Gees, Village People und Kool & The Gang. Als Solist*innen sind Tertia Botha, Joyce van de Pol, Henrik Wager und Dennis LeGree zu Gast. Die Neue Philharmonie Westfalen ist bekannt für ihre Crossover-Projekte. Das Orchester hat in Bars und Restaurants gespielt, unter Tage und vor 53.000 Zuschauern in der Schalke-Arena – und spielt auch regelmäßig in der Philharmonie Essen.(€ 33,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de