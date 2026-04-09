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Sir Simon Rattle dirigiert Brahms’ vierte Sinfonie

Am Pult des Chamber Orchestra of Europe am 23. April in der Philharmonie Essen

(lifePR) (Essen, )
Sir Simon Rattle hat die Musikwelt in den vergangenen Jahrzenten geprägt – als Chef der Berliner Philharmoniker, des London Symphony Orchestra und aktuell des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Eine enge Verbindung pflegt der aus Liverpool stammende Pultstar überdies mit dem Chamber Orchestra of Europe, mit dem er am Donnerstag, 23. April 2026, um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen zu Gast sein wird. Seit 2020 ist Rattle Ehrenmitglied des Klangkörpers, der 1980 gegründet wurde und in London beheimatet ist. Im Essener Konzert präsentiert Sir Simon Rattle mit Béla Bartóks viersätziger „Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta“ und der vierten Sinfonie von Johannes Brahms zwei gewichtige sinfonische Meisterwerke. Als Bindeglied fungiert die geheimnisvolle Sarabande aus Ferruccio Busonis unvollendeter Oper „Doktor Faust“ – sie sollte darin als sinfonisches Intermezzo vor dem Tod Fausts erklingen.

Sir Simon Rattle erhielt 2025 den renommierten Ernst von Siemens Musikpreis für sein Lebenswerk. Der Musikkritiker Alex Ross würdigte den Maestro aus diesem Anlass mit den Worten: „Mit seiner berühmten Lockenmähne und seinem regen, hellwachen Gesichtsausdruck zählt Rattle zu den Dirigenten mit dem höchsten Wiedererkennungswert. Im Gegensatz zu dem ernsten Habitus der Maestri vergangener Zeiten ist seine Grundstimmung die der erwartungsvollen Freude.“

Karten (€ 25,00-120,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Das Konzert wird gefördert von der Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen und dem Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e.V.
Medienpartnerin des Konzerts: Funke Mediengruppe

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