Sir Simon Rattle dirigiert Brahms’ vierte Sinfonie
Am Pult des Chamber Orchestra of Europe am 23. April in der Philharmonie Essen
Sir Simon Rattle erhielt 2025 den renommierten Ernst von Siemens Musikpreis für sein Lebenswerk. Der Musikkritiker Alex Ross würdigte den Maestro aus diesem Anlass mit den Worten: „Mit seiner berühmten Lockenmähne und seinem regen, hellwachen Gesichtsausdruck zählt Rattle zu den Dirigenten mit dem höchsten Wiedererkennungswert. Im Gegensatz zu dem ernsten Habitus der Maestri vergangener Zeiten ist seine Grundstimmung die der erwartungsvollen Freude.“
Karten (€ 25,00-120,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.
Das Konzert wird gefördert von der Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen und dem Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e.V.
Medienpartnerin des Konzerts: Funke Mediengruppe