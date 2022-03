Shootingstar Anastasia Kobekina springt für Sol Gabetta ein

Zu Änderungen kommt es im Kammerkonzert am kommendenin der: Die Cellistin Sol Gabetta musste ihren gemeinsamen Auftritt mit dem Pianisten Bertrand Chamayou krankheitsbedingt absagen. Die Philharmonie Essen freut sich, mitnun eine junge Cellistin präsentieren zu können, die aktuell zu den Shootingstars der Klassikszene gehört. Begleitet wird sie am Klavier von. Beide Interpret*innen sind damit zum ersten Mal in der Philharmonie zu Gast. Das neue Programm spannt einen Bogen von der Romantik bis zum Impressionismus: Zur Aufführung kommenFantasiestücke op. 73, die Cellosonate Nr. 2 F-Dur, op. 99 von, die Cellosonate d-Moll vonsowie die für Cello und Klavier bearbeitete Violinsonate A-Dur vonAls begeisterte Kammermusikerin arbeitete die aus Jekaterinburg stammende Anastasia Kobekina bereits mit profilierten Künstler*innen wie András Schiff, Isabelle Faust, Lars Vogt, Denis Matsuev, Fazıl Say, Vladimir Spivakov und Gidon Kremer zusammen. Seit 2018 ist sie „New Generation Artist“ des BBC Radio. 2019 ist ihre Debüt-CD erschienen, die sie mit dem Berner Symphonie Orchester eingespielt hat. Der junge Schweizer Pianist Jean-Sélim Abdelmoula trat als Solist bislang etwa in der Tonhalle Zürich, dem Palau de la Música in Barcelona, der Carnegie Hall in New York sowie in der Royal Festival Hall, der Barbican Hall und der Wigmore Hall in London auf. Abdelmoula wurde unter anderem mit dem Guildhall Wigmore Recital Prize ausgezeichnet.Die Philharmonie Essen bittet um Verständnis für die notwendig gewordene Änderung und dankt den beiden Musiker*innen für ihre spontane Bereitschaft, nun den Kammermusikabend im Alfried Krupp Saal zu gestalten.Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, diese gegen Tickets für einen anderen Termin umzutauschen. Im Falle einer Rückerstattung müssen die Karten an den Verkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden.Für das Konzert sind weiterhin Karten (€ 33,00) erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 (Mo und Sa 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-18:00 Uhr) sowie online unter www.theater-essen.de