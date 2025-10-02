Kontakt
Seong-Jin Cho spielt Frédéric Chopins zweites Klavierkonzert

Sir Antonio Pappano dirigiert London Symphony Orchestra am Sonntag, 5. Oktober, um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen

Im Jahr 2015 gewann Seong-Jin Cho als erster Koreaner den renommierten Warschauer Chopin-Wettbewerb. Seitdem wird er auf der ganzen Welt als Pianist gefeiert. Mit dem brillanten, empfindsam-poetischen zweiten Klavierkonzert des polnischen Romantikers ist der 31-Jährige nun in der Philharmonie Essen zu erleben, begleitet vom London Symphony Orchestra unter der Leitung von Sir Antonio Pappano. Das Konzert am Sonntag, 5. Oktober, um 19:00 Uhr bietet mit der zehnten Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch im zweiten Programmteil einen reizvollen Kontrast. In diesem Werk setzte der Komponist sich ab Juni 1953, wenige Monate nach dem Tod Stalins, mit der Schreckensherrschaft des Diktators auseinander. „Ich trage schwer an den bitteren Erfahrungen meines grauen Lebens“, notierte der große russische Sinfoniker des 20. Jahrhunderts im Rückblick. Erst am Ende seiner Zehnten keimt so etwas wie Hoffnung auf.

Karten (€ 25,00-105,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Das Konzert wird gefördert von der Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen.

