Seltene Gelegenheit: Sir Antonio Pappano als Kammermusiker

Musikalischer Leiter der Royal Opera in London seit fast 20 Jahren, Chef des Orchesters der Accademia Nazionale Santa Cecilia in Rom seit 2005, international gern gesehener Gastdirigent von New York bis Wien:ist ein großer Name im Opern- und Konzertbetrieb. In derhat man nun die seltene Gelegenheit, den Pult-Magier als feinsinnigen Pianisten kennenzulernen: Aminterpretiert Pappano gemeinsam mit zwei hervorragenden Musikern seines römischen Orchesters – dem Soloklarinettistenund dem ersten Solocellisten– gleich drei Werke von: die Klarinettensonate Nr. 1 f-Moll, op. 120, die Cellosonate Nr. 1 e-Moll, op. 38 und das Trio a-Moll, op. 114.Sir Antonio Pappano ist in dieser Saison „Artist in Residence" der Philharmonie Essen. Lockdown und Einreise-Beschränkungen machten Auftritte bislang jedoch unmöglich. Umso größer ist daher Freude, dass es doch noch zu einem Konzert mit ihm und Musikern seines Orchesters kommt. Antonio Pappano kehrt an diesem Abend zurück zu seinen Wurzeln – der ausgebildete Pianist begann seine glanzvolle Karriere als Probenpianist an Opernhäusern. Selbst am Klavier zu sitzen, ist für ihn auch jetzt noch eine ganz besondere Erfahrung: „Ich brauche einen direkten Kontakt mit dem Klang, damit ich mich erinnere, wie schwer es ist, Musik zu machen. Ich muss mitleiden können", sagt Pappano. „Klavier zu spielen, ist ein Teil meines Lebens, es ist mein ursprüngliches Ich." Zudem sei es auch eine Gelegenheit, näher zu seinen Musikern zu kommen.Die Philharmonie Essen bittet um eine, mit dem in Not geratene freischaffende Musikerinnen und Musiker unterstützt werden, die aufgrund der Pandemie momentan ihren Beruf nicht ausüben können.