Schweizer Jazzband „Hildegard lernt fliegen“ zu Gast

Eine der interessantesten Jazzbands Europas ist amin derzu Gast: Das Schweizer Sextett um ihren Frontmann und Sänger Andreas Schaerer präsentiert sein aktuelles Programm „The Waves are rising, Dear!“. Der Berner Andreas Schaerer ist ein wahrer Vokalartist, der mit seiner Stimme Geräusche und Instrumente zu imitieren versteht, der von Crooner bis Heldentenor, von Ironie bis Humor und aberwitzig vertrackten Spielereien alles abdecken kann. Das Album „The Waves are rising, Dear!“ erschien Anfang 2020, und die Fans der Band müssen ein wenig umdenken. Denn hier sind es keine Vokaleskapaden, die prägend sind, sondern die spannenden Klanggeflechte und die vermehrten Freiräume aller beteiligten Musiker. Poesie und tiefgründige Gedanken stehen im Vordergrund.Begleitend zum Konzert veröffentlicht die Philharmonie Essen eine neue Episode ihres. Der Podcast ist kostenlos aufrufbar über die Website der Philharmonie unter https://www.theater-essen.de/philharmonie/extras/tonspuren-der-podcast-der-philharmonie-essen/ (€ 33,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de