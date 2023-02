Schlagzeug-Ensemble und klassisches Orchester präsentieren Konzert der Zukunft

Ein Schlagzeug-Ensemble, ein klassisches Kammerorchester und außergewöhnliche digitale Extras – das sind die Zutaten für eine ganz besondere Konzertshow in der Philharmonie Essen. Ampräsentiert das Ensemblegemeinsam mit demdas neue Programm. Wie schon Anfang 2022 mit „Momentum“ möchte Repercussion auch mit diesem Projekt neue multimediale Konzertwege beschreiten und mit einem großen Maß an Experimentierfreudigkeit am Puls der Zukunft fühlen. Stand vor einem Jahr noch das Aufeinandertreffen von echten und virtuellen Musiker*innen im Mittelpunkt, darf man diesmal etwa auf ein digitales Programmheft gespannt sein, das auf eine halbtransparente Hightech-Leinwand projiziert wird. Mit dieser visuellen Erweiterung erhält das Publikum Echtzeitinformationen zum Konzert, die scheinbar schwerelos im Raum schweben. Doch auch in musikalischer Hinsicht kommen neue Elemente ins Spiel: Dynamische Audio-Effekte erweitern den analogen Orchesterklang zu einer ganz neuen digitalen Klangsprache. Besonders zum Einsatz kommt dieser Effekt in der Philharmonie bei einem brandneuen Werk, das der neuseeländische Komponist John Psathas für die vier Schlagwerker von Repercussion geschrieben hat. Darüber hinaus kommen an diesem Abend Werke von Michael Laurello, Emmanuel Sejourne und Arvo Pärt zur Aufführung.Die Konzerte von Repercussion sind immer ein großes Spektakel. „Kunst, die groovt“ lautet das Motto des Ensembles nicht ohne Grund. Simon Bernstein, Rafael Sars, Veith Kloeters und Jan Westermann zeigen, was mit dem Schlagzeug alles möglich ist. Die vier Perkussionisten bringen bei ihren Auftritten bestehende Werke, eigene Arrangements und maßgeschneiderte Kompositionen flexibel auf die Bühne. Für ihre erfolgreichen Projekte wurde Repercussion 2018 mit dem Förderpreis für Musik des Landes NRW und mit dem Kammermusikpreis des Wiener Konzerthauses ausgezeichnet.Das Balthasar-Neumann-Orchester, 1995 von Thomas Hengelbrock gegründet, eröffnet als eines der weltweit führenden Originalklangorchester immer wieder neue Sichtweisen auf die Musik unterschiedlicher Epochen – vom Frühbarock bis zur Moderne.Das Konzert richtet sich an Jugendliche ab 10 Jahren und Erwachsene.(€ 25,00; ermäßigt € 11,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de