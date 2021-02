Schauspiel-Pressechef Martin Siebold gestorben

Mit großer Bestürzung nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Theater und

Philharmonie Essen (TUP) Abschied von ihrem Kollegen Martin Siebold. Er starb nach kurzer

schwerer Krankheit am vergangenen Sonntag im Alter von nur 55 Jahren. Siebold leitete seit

2010 die Pressestelle für das Schauspiel Essen und seit 2013 auch für das Aalto Ballett Essen.

Mit großer Leidenschaft und sehr viel Energie widmete er sich der Vermittlung zwischen dem

Theatergeschehen und dem Publikum. Auch über seine lokale Theaterarbeit hinaus setzte er

sich für eine starke Kommunikation der hiesigen Bühnen ein und gehörte 2001 zu den

Gründungsmitgliedern des Netzwerks Theatermarketing NRW, an dem er bis zuletzt aktiv

teilgenommen hat.

Nach einem Studium der Theaterwissenschaften, der Neueren deutschen Literatur und

Philosophie sowie Stationen am Badischen Landestheater Bruchsal, dem Theater Bielefeld und

der Burghofbühne Dinslaken war Siebold seit 2001 zunächst als Dramaturg, später als Leiter der

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an den Vereinigten Städtischen Bühnen Krefeld und

Mönchengladbach tätig. An diesem Theater lernte er auch Christian Tombeil kennen, der damals

Künstlerischer Betriebsdirektor und Stellvertretender Generalintendant war. Als Tombeil 2010 als

Intendant ans Schauspiel Essen wechselte, ging Martin Siebold als Pressechef mit in die

Ruhrgebietsmetropole. Hier begleitete Siebold den Start des neuen Schauspiel-Teams, viele

Premieren und Uraufführungen, die Jubiläumsspielzeit 2017/2018 zum 125-jährigen Geburtstag

des Grillo-Theaters sowie die Feierlichkeiten „25 Jahre Aalto-Theater“ presse- und

öffentlichkeitswirksam.

Martin Siebold hinterlässt eine Frau und vier Kinder, von denen zwei erwachsen sind. Die

Gedanken der Kolleginnen und Kollegen sind bei seiner Familie.

