Saisonauftakt 2025/2026 der Philharmonie Essen: Riccardo Chailly mit Chor und Orchester der Mailänder Scala
Höhepunkte aus den Werken von Giuseppe Verdi und Gioacchino Rossini am 11. September, um 20:00 Uhr
Riccardo Chailly ist seit 2015 Chefdirigent des Teatro alla Scala und der Filarmonica della Scala. Zuvor war er Kapellmeister beim Gewandhausorchester Leipzig, dem ältesten Orchester Europas und wirkte außerdem 16 Jahre lang als Chefdirigent beim Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam. Chailly ist außerdem Musikdirektor des Festivalorchesters Luzern, eine Position, die zuvor Claudio Abbado innehatte. Regelmäßig dirigiert er einige der renommiertesten Sinfonieorchester Europas: die Wiener Philharmoniker, die Berliner Philharmoniker, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das London Symphony Orchestra und das Orchestre de Paris.
Karten (€ 25,00-160,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.
Das Konzert von Teatro alla Scala Orchestra and Chorus wird präsentiert von der NATIONAL-BANK AG.