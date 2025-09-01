Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1034134

Theater und Philharmonie Essen GmbH Opernplatz 10 45128 Essen, Deutschland http://www.theater-essen.de
Ansprechpartner:in Frau Uta Rudzinski +49 201 8122828
Logo der Firma Theater und Philharmonie Essen GmbH

Saisonauftakt 2025/2026 der Philharmonie Essen: Riccardo Chailly mit Chor und Orchester der Mailänder Scala

Höhepunkte aus den Werken von Giuseppe Verdi und Gioacchino Rossini am 11. September, um 20:00 Uhr

(lifePR) (Essen, )
Die Philharmonie Essen eröffnet die Saison 2025/2026 feierlich mit einem Konzert, das Chor und Orchester der Mailänder Scala unter der Leitung ihres Chefs Riccardo Chailly gestalten. Am Donnerstag, 11. September, um 20:00 Uhr präsentieren die beiden Klangkörper des renommierten Opernhauses Höhepunkte aus dem Schaffen von Giuseppe Verdi und Gioacchino Rossini im Alfried Krupp Saal, darunter aus den Opern „La traviata“, „Wilhelm Tell“ und „Semiramide“: Zündende Ouvertüren und solche voller Wehmut, ungestüm und ungeheuer melodiös. Große Chöre, die auch mal zart fließen, virtuos sich steigern und festlichen Glanz verbreiten. Zudem als besondere Rarität: Verdis farbenreiche, für eine Aufführung seines „Otello“ in Paris nachkomponierte Ballettmusik – sein allerletzter Beitrag für die Opernbühne. Das Teatro alla Scala zählt zu den bekanntesten und bedeutendsten Opernhäusern der Welt. Die Verbundenheit mit dem italienischen Kernrepertoire von Orchester und Chor des Hauses ist historisch gewachsen und unvergleichlich. Beste Voraussetzungen also für einen festlichen Saisonauftakt.

Riccardo Chailly ist seit 2015 Chefdirigent des Teatro alla Scala und der Filarmonica della Scala. Zuvor war er Kapellmeister beim Gewandhausorchester Leipzig, dem ältesten Orchester Europas und wirkte außerdem 16 Jahre lang als Chefdirigent beim Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam. Chailly ist außerdem Musikdirektor des Festivalorchesters Luzern, eine Position, die zuvor Claudio Abbado innehatte. Regelmäßig dirigiert er einige der renommiertesten Sinfonieorchester Europas: die Wiener Philharmoniker, die Berliner Philharmoniker, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das London Symphony Orchestra und das Orchestre de Paris.

Karten (€ 25,00-160,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Das Konzert von Teatro alla Scala Orchestra and Chorus wird präsentiert von der NATIONAL-BANK AG.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.