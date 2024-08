Saisonauftakt 2024/2025 der Philharmonie Essen: Andris Nelsons dirigiert das Gewandhausorchester Leipzig

Dieeröffnet die Spielzeit 2024/2025 hochkarätig mit einem Konzert, das der russische Pianistgemeinsam mit demunter der Leitung vongestaltet. Amstartet der renommierte Klangkörper im Alfried Krupp Saal mit„Shanty“ überaus mitreißend in die neue Saison. Hochemotional ist auch das weitere Programm: Trifonov wird das Klavierkonzert C-Dur KV 503 voninterpretieren. Für das letzte große „Wiener Konzert“ des Komponisten, in dem Orchester, Dirigent und Solist die ganze Palette der musikalischen Gestaltung auskosten können, darf der 33-jährige Ausnahmepianist geradezu als Idealbesetzung gelten. Auf dem Programm steht außerdem die 6. Sinfonie A-Dur von. Nelsons und das Gewandhausorchester werden für ihren Bruckner-Zyklus, den sie seit 2017 auch auf CD eingespielt haben, hochgelobt. So entlocken sie den mächtigen Partituren eine außergewöhnliche Leichtigkeit und Klarheit. „Bruckner beschäftigten dieselben existenziellen Fragen und Zweifel wie uns alle – und darum hat uns seine Musik gerade heute so viel zu sagen. Sein Glaube und seine innere Stärke spiegeln sich überall in seiner Musik“, sagt Gewandhauskapellmeister Nelsons. Die Sinfonie Nr. 6 A-Dur war eines von Bruckners liebsten Werken und bildet mit ihrer dynamischen Prägnanz den Abschluss dieses besonderen Programms.(€ 25,00-105,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de christoph.dittmann@tup-online.de T +49 201 8122-210