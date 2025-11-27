Richtigstellung der Theater und Philharmonie Essen zur abgesagten Uraufführung des Violinkonzertes von Clara Iannotta

Die Theater und Philharmonie Essen (TUP) veröffentlicht im Zusammenhang mit der abgesagten Uraufführung eines Werkes der Komponistin Clara Iannotta eine Richtigstellung. Das Violinkonzert mit dem Titel „sand like gold-leaf in smithereens“ hätte am 30./31. Oktober 2025 im Rahmen des Festivals NOW! für Neue Musik in der Philharmonie Essen erstmals zur Aufführung kommen sollen. Die TUP bedauert, dass es dazu am Ende nicht mehr gekommen ist. Um mögliche nach wie vor bestehende Missverständnisse aufgrund verschiedener Kommunikationslinien aus dem Weg zu räumen, stellt die TUP richtig:



Im Zusammenhang mit der abgesagten Uraufführung eines Werkes der Komponistin Clara Iannotta wurde seitens der Intendantin der Essener Philharmoniker geäußert, dass es für die Komposition von Anbeginn Einschränkungen gegeben habe, die das Instrumentarium betrafen, und dass diese klare Aussage zur Machbarkeit der Uraufführung unterlaufen worden sei. Dies ist nicht richtig. Es gab keine Vereinbarung solcher Einschränkungen.



Die Komponistin wäre vertraglich verpflichtet gewesen, das vollständige Werk acht Wochen vor der für den 30./31. Oktober 2025 geplanten Uraufführung, d.h. bis zum 4. September 2025 zu liefern. In einem Statement im Namen der Essener Philharmoniker wurde erklärt, dass die vollständige Partitur und das Stimmenmaterial erst zwei Wochen vor dem Konzerttermin eingegangen seien. Diese Aussage ist nicht richtig. Tatsächlich wurden die vollständige Orchesterpartitur am 3. Oktober 2025 und das vollständige Stimmenmaterial am 6./7. Oktober 2025 vorgelegt.

