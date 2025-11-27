Richtigstellung der Theater und Philharmonie Essen zur abgesagten Uraufführung des Violinkonzertes von Clara Iannotta
Im Zusammenhang mit der abgesagten Uraufführung eines Werkes der Komponistin Clara Iannotta wurde seitens der Intendantin der Essener Philharmoniker geäußert, dass es für die Komposition von Anbeginn Einschränkungen gegeben habe, die das Instrumentarium betrafen, und dass diese klare Aussage zur Machbarkeit der Uraufführung unterlaufen worden sei. Dies ist nicht richtig. Es gab keine Vereinbarung solcher Einschränkungen.
Die Komponistin wäre vertraglich verpflichtet gewesen, das vollständige Werk acht Wochen vor der für den 30./31. Oktober 2025 geplanten Uraufführung, d.h. bis zum 4. September 2025 zu liefern. In einem Statement im Namen der Essener Philharmoniker wurde erklärt, dass die vollständige Partitur und das Stimmenmaterial erst zwei Wochen vor dem Konzerttermin eingegangen seien. Diese Aussage ist nicht richtig. Tatsächlich wurden die vollständige Orchesterpartitur am 3. Oktober 2025 und das vollständige Stimmenmaterial am 6./7. Oktober 2025 vorgelegt.