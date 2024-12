Requisiteur der Theater und Philharmonie Essen mit Nachwuchspreis ausgezeichnet

Besondere Ehre für Ramón Winkelmann aus dem Requisiten-Team der Theater und Philharmonie Essen: Beim bundesweiten Baden-Baden Award erhielt der 29-Jährige den ersten Preis in der Kategorie „Requisite“. Der von der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe ausgerichtete Wettbewerb kürt jährlich Deutschlands kreativste Auszubildende hinter den Kulissen. Die Verleihung des diesjährigen Preises fand am vergangenen Freitag, 06. Dezember, auf der Akademiebühne der Weiterbildungseinrichtung EurAka in Baden-Baden statt. Ramon Winkelmann konnte die Jury mit seiner Projektarbeit überzeugen, die er im Rahmen der Opernproduktion „Tannhäuser“ in der Spielzeit 2022/2023 für das Aalto Musiktheater entwickelt hatte. Winkelmann zeige hier „eine zukunftsweisende Herangehensweise an den Beruf des Requisiteurs“, so die Jury in ihrer Begründung, in der es weiter heißt: „Der gelungene Einsatz digitaler Medien und die beeindruckende Videoproduktion demonstrieren, wie technische Innovation das Arbeitsfeld erweitern und modernisieren können. Besonders hervorzuheben ist auch die Fähigkeit, die Potenziale der neuen Technologien kreativ auszuschöpfen. Seine Arbeit steht exemplarisch für die wachsende Komplexität und Modernität des Berufes und wurde durch eine exzellente Dokumentation ergänzt.“



Ramón Winkelmann ist seit 2022 in der Requisitenabteilung der Theater und Philharmonie Essen beschäftigt, in der er zunächst ein zweijähriges Volontariat absolvierte. Bereits zuvor schloss er eine dreijährige Berufsausbildung in einer Essener Schreinerei ab.



Der Baden-Baden Award wurde 2009 wurde als Förderpreis gemeinsam von der IHK Karlsruhe, in ihrer Funktion als Leitkammer für die Berufe Maskenbildner, Bühnenmaler und Bühnenplastiker, vom Südwestrundfunk (SWR), der Stadt Baden-Baden, der EurAka Baden-Baden und dem Badischen Staatstheater aus Karlsruhe ins Leben gerufen. Grundidee der Initiative ist es, die zum Teil sehr künstlerischen Arbeiten und das Engagement der Menschen hinter der Bühne und deren Berufe zu würdigen und aufzuwerten. In diesem Jahr wurde der Preis zum 15. Mal verliehen. Ausgezeichnet werden Absolvent*innen aus den sechs Berufskategorien Bühnenmaler*in, Bühnenplastiker*in, Maskenbildner*in, Mediengestalter*in Bild und Ton, Veranstaltungskaufleute, Fachkraft für Veranstaltungstechnik sowie Requisiteur*in.



Die Theater und Philharmonie Essen gratuliert Ramón Winkelmann ganz herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung!

