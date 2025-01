Mit2. Klarinettenkonzert starten die Essener Philharmoniker ins neue Jahr: Imam(19:00 Uhr Einführung) in der Philharmonie Essen wird die deutsch-israelische Klarinettistinzu Gast sein und das populäre Werk als Solistin interpretieren. Ineinziger Sinfonie steht ebenfalls die Klarinette am Beginn, wenn sie nach markanten Orchesterakkorden das Thema einführt. Korngold war in den 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Hollywood-Komponist sehr erfolgreich – und diesen Klang trägt auch die Sinfonie in sich: Themen von im amerikanischen Exil entstandenen Filmmusiken des jüdischen Komponisten treffen auf schwelgerische Erinnerungen an die österreichische Heimat. Eröffnen werden die Essener Philharmoniker das Konzert mit einer spannenden Uraufführung: Das Rondo Pazzo „An Instant Symphony“ des Wiener Genrespringersführt die Fusion verschiedener Stile ins Heute. Am Pult steht der israelisch-amerikanische Dirigent(€ 18,00-45,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de