Programm des Aalto Ballett Essen für 2025/2026 veröffentlicht

Die Essener Ballettintendanten Armen Hakobyan und Marek Tůma haben heute im Rahmen einer Pressekonferenz im Aalto-Theater das Programm für ihre zweite Spielzeit vorgestellt. Auch in der kommenden Saison wollen sie den Tanz in seinen unterschiedlichen Formen präsentieren: „Das Publikum wird die Möglichkeit haben, weiterhin liebgewonnene Klassiker des Balletts zu genießen und zugleich spannende neue Ästhetiken des modernen Tanzes kennenzulernen“, so Hakobyan und Tůma.Als erste Premiere der Saison 2025/2026 wird es einegeben: Co-Intendant Armen Hakobyan wird ammiterstmals ein eigenes, abendfüllendes Handlungsballett herausbringen. Mit einer teils zeitgenössisch-abstrakten, teils klassisch geprägten Tanzsprache führt er in das Seelenleben der Figuren ein und entwirft mit seinem Tanz zwischen Licht und Schatten eine Welt, in der Schönheit und Hässlichkeit untrennbar miteinander verknüpft sind. Die Musik u. a. von Korngold, Rachmaninow und Schostakowitsch wird live gespielt von den Essener Philharmonikern.Einen dreiteiligen Tanzabend mit herausragenden Choreografien verspricht die zweite Premiere der Spielzeit: Intreffen zwei Stücke des tschechischen Star-Choreografen Jiří Kylián auf ein Werk des renommierten schwedischen Choreografen Johan Inger (Premiere amim Aalto-Theater). Die drei Stücke setzen sich auf unterschiedliche Weise mit Beziehungen auseinander. Ein zeitgenössisches Tanz-Triptychon, das klassische mit moderner Tanzsprache und innovativen Ballett-Techniken verbindet.Fortgesetzt wird die Reihe, die Tänzer*innen der Aalto-Compagnie die Möglichkeit bietet, eigene Kreationen auf die Bühne zu bringen. Diese inzwischen sechste Ausgabe ist für Juni 2026 im Grillo-Theater terminiert.Eine weitere Facette von Johan Ingers Tanzsprache wird auch bei den Wiederaufnahmen zu erleben sein: Seine preisgekrönte, die bereits in der laufenden Saison für Begeisterung sorgte, steht weiterhin auf dem Programm des Aalto Ballett Essen (ab 26. Februar 2026). Neu in dieser Spielzeit ist, dass drei der „Carmen“-Vorstellung mit Audiodeskription angeboten werden. Ein Wiedersehen gibt’s mit Ben Van Cauwenberghs Kultproduktion(ab 11. Dezember 2025) und mit, der Hommage an die Hollywood-Legende Charlie Chaplin von Ben Van Cauwenbergh und Armen Hakobyan (ab 26. September 2025). Darüber hinaus kehrt Jean-Christophe Maillots märchenhafter Ballettabendkurz vor Weihnachten, am 18. Dezember 2025, zurück auf die Aalto-Bühne. In der neuen Saison werden die Essener Philharmoniker unter der Leitung von Tommaso Turchetta die Musik von Sergej Prokofjew live spielen.Ein besonderes Anliegen ist es den Essener Ballettintendanten, das Aalto-Theater zu einem offenen Ort der Begegnung zu machen und auch Menschen anzusprechen, die noch wenig Berührungspunkte mit der Welt des Balletts und des Tanzes haben. So wird es im Rahmenprogrammeinigegeben: Zwei Mal lädt das Ballett-Team zurauf die Aalto-Bühne: Nach einer Einführung in die faszinierende Welt des Tangos und in die Tanzschritte können die Teilnehmenden anschließend zu Live-Musik das Erlernte anwenden und sich auf der Tanzfläche der Aalto-Bühne den mitreißenden Rhythmen hingeben.Mitbietet das Aalto Ballett Essen erstmals blinden und seheingeschränkten Tanzbegeisterten ab der Spielzeit 2025/2026 an ausgewählten Terminen die Gelegenheit, das Erfolgsballett „Carmen“ von Johan Inger zu erleben. Zudem wird das Aalto Ballett Essen Teil des inklusiven Kulturfestivalssein, das am 29. November 2025 in der Halle 12 der Zeche Zollverein stattfinden wird. Co-Intendant Armen Hakobyan wird für diesen Abend mit Tänzer*innen des Ballett-Ensembles und mit Menschen mit Beeinträchtigung eine Choreografie entwickeln.Fortgesetzt werden die beliebtenmit Probenbesuch und Ballett-Training zum Mittanzen sowie die Reihe, bei der Interessierte die Ballettpremieren aus unterschiedlichen Perspektiven entdecken können.Eröffnet wird die Spielzeit 2025/2026 ammit dem spartenübergreifendenDasdes Aalto Ballett Essen ist wieder in einem gemeinsamen Spielzeitbuch aller Sparten der Theater und Philharmonie Essen (TUP) – Aalto Musiktheater, Aalto Ballett Essen, Schauspiel Essen, Essener Philharmoniker und Philharmonie Essen – veröffentlicht. Das Buch liegt in allen Häusern der Theater und Philharmonie sowie im TUP-TicketCenter aus.Derstartet für das Aalto Musiktheater, das Aalto Ballett Essen, die Konzerte der Essener Philharmoniker und der Philharmonie Essen am 14. Juni 2025 an den TUP-Kassen, online und telefonisch. Dieser Termin gilt auch für Käufer*innen eines Wahl-Abonnements sowie Nutzer*innen des Vielbucher*innen-Rabatts.Der Vorverkauf für Veranstaltungen des Schauspiel Essen beginnt in der Regel zeitgleich mit der Veröffentlichung auf www.theater-essen.de , spätestens jeweils zum ersten des Vormonats.Für Veranstaltungen des Schauspiels im September 2025 beginnt der Vorverkauf am 14. Juni 2025.Ab dem 24. Mai 2025 können exklusivabgeschlossen werden. Festplatz-Abonnent*innen aller Sparten der TUP können ab diesem Tag einen Platztausch oder einen Abonnement-Wechsel vornehmen. Darüber hinaus können Festplatz-Abonnent*innen ab dem 07. Juni 2025 noch vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart weitere Eintrittskarten für die gesamte Spielzeit buchen (inklusive der September-Termine des Schauspiel Essen). Für Veranstaltungen des Schauspiel Essen beträgt ansonsten das Vorkaufsrecht für Festplatz-Abonnent*innen jeweils zwei Tage vor dem jeweiligen Vorverkaufsstart.Für bisherige und neue Abonnent*innen bietet die Theater und Philharmonie Essen einige neue, attraktive Vorteile an:NEU: Abo-Frühbucher*inWer sich für ein Abonnement interessiert und in der Spielzeit 2024/2025 das Abo-Angebot der TUP noch nicht genutzt hat, profitiert Sie mit einer frühzeitigen Buchung im Aktionszeitraum 24.05. bis 07.06.2025 zusätzlich. Alle Neuabonnent*innen erhalten pro Abo- Platz eine zusätzliche Freikarte für eine Eigenveranstaltung der TUP in der von ihnen gebuchten Abo-Kategorie.NEU: Abo-PlusJede*r Festplatz-Abonnent*in erhält beim Kauf von zusätzlichen Veranstaltungen, die außerhalb des gebuchten Abos liegen, einen Exklusiv-Rabatt von 10 % auf den Normalpreis (gültig für alle Eigenveranstaltungen der TUP).NEU: Abo-GastJede*r Festplatz-Abonnent*in kann einmal pro Spielzeit im Rahmen seiner*ihrer Abo-Termine einen Gast zum Abo-Preis (ca. 30 % Rabatt) mitbringen.NEU: Abonnent*innen werben Abonnent*innenWer bereits ein Abonnement hat und das Programm der TUP weiterempfiehlt, erhält bei erfolgreicher Vermittlung eines Abo-Neuabschlusses eine Freikarte für eine Eigenveranstaltung der TUP in der Spielzeit, für die das Abo abgeschlossen wurde. Dies gilt, sofern der*die Neuabonnent*in in der davor liegenden Spielzeit unsere Abo-Angebote nicht genutzt hat., II. Hagen 2, 45127 EssenMo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 Uhr, Opernplatz 10, 45128 EssenDi-Sa 13:00-18:00 UhrMo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 UhrT 02 01 81 22-200 | F 02 01 81 22-201