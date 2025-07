Premiere am Aalto Musiktheater: "Rigoletto" am 20.09.2025

Eine der populärsten Opernsteht zum Start der neuen Spielzeit 2025/2026 in einer Neuproduktion auf dem Programm des Aalto Musiktheaters:feiert amPremiere auf der Bühne des Aalto-Theaters. Die Handlung der 1851 uraufgeführten Oper dreht sich um das Schicksal des titelgebenden Hofnarren: Rigoletto scherzt, pfeift auf politische Korrektheit und macht Witze auf Kosten anderer, ohne besondere Konsequenzen – bis er deswegen vom Grafen Monterone verflucht wird. Diesen Fluch nimmt Rigoletto sehr ernst – im Gegensatz zu seinem Chef, dem charmanten Herzog von Mantua, der das Leben ohne Einschränkungen zu genießen weiß: Frauen, Alkohol, Spiele, wilde Partys – alles, was ihm gerade gefällt. Gilda, die kindlich-naive Tochter Rigolettos, ist sein nächstes Opfer. Der verzweifelte Vater lässt die Entehrung Gildas nicht unbeantwortet und schmiedet Rachepläne: Er beauftragt einen Profi-Killer, um sich des Herzogs zu entledigen. Doch er weiß nicht, dass Gilda bereit ist, sich selbst für den Herzog zu opfern. Eines lernt Rigoletto auf grausame Weise: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.Die aus der Ukraine stammende Regisseurin Kateryna Sokolova ließ sich in ihrem Konzept von dem viktoriani-schen London des Fin de Siècle inspirieren und präsentiert den bildreichen, verführerischen Rigoletto-Kosmos in seiner schwelgerischen Mischung aus Opulenz und Einsamkeit. In ihrer Inszenierung geht sie unter anderem der Frage nach, inwieweit der Mensch dem Fluch entkommen kann bzw. wie viel Unglück man sich selbst im Zuge dessen zufügt. Sokolova inszenierte bisher an zahlreichen Häusern, unter anderem am Theater an der Wien, an der Staatsoper Nürnberg und der Oper Graz. Nachdem sie sich bereits Verdis „Macbeth“ (Staatsoper Nürnberg) und „Luisa Miller“ (Luzerner Theater) widmete, nimmt sie sich nun dessen ‚Rigoletto‘ an und debütiert als Re-gisseurin am Aalto-Theater. Die musikalische Leitung übernehmen Generalmusikdirektor Andrea Sanguineti sowie der 1. Koordinierte Kapellmeister Tommaso Turchetta.Andrea Sanguineti (Premiere)/Tommaso Turchetta |Kateryna SokolovaNikolaus Webern |Constanza Meza-Lopehandía |Bernhard SchneiderSavina KationiAlejandro del Angel |Claudio Otelli |Almas SvilpaNatalia Labourdette/Katerina von Bennigsen (Premiere) |Liliana de SousaKS. Marie-Helen Joël |Mykhailo Kushlyk |Karel Martin LudvikMarianna Giulio |Andrei Nicoara/Baurzhan Anderzhanov |Laura KrieseSono YuOpernchor des Aalto-Theaters | Statisterie des Aalto-Theaters | Essener PhilharmonikerSamstag, 20. September 2025, 19:00 Uhr, Aalto-Theater27.09., 03.10., 08.10., 12.10., 16.10., 18.10., 23.10., 07.11., 16.11., 30.11., 27.12.2025Einführung jeweils 45 Minuten der VorstellungSonntag, 07. September 2025, 11:00 Uhr, Aalto-TheaterFreitag, 12. September 2025, 18:00 UhrFreitag, 19. September 2025, 16:30 Uhr, Aalto-CafeteriaSonntag, 30. November 2025, nach der Vorstellung in der Aalto-Cafeteria(Premiere: € 17,00-80,00; weitere Vorstellungen: € 11,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de