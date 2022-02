Premiere: Don Carlo

.

- Dramma lirico in vier Akten von Giuseppe Verdi

- Libretto von Joseph Méry und Camille du Locle nach Friedrich Schiller

- In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln



Premiere am Samstag, 12. März 2022, um 19:00 Uhr im Aalto-Theater



In einer Inszenierung von Robert Carsen kommt Giuseppe Verdis Dramma lirico „Don Carlo“ auf die Bühne des Aalto-Musiktheaters: Die Premiere findet am Samstag, 12. März 2022, um 19:00 Uhr statt. Gezeigt wird die erstmals 1884 am Teatro alla Scala präsentierte Mailänder Fassung, die sich in besonderer Weise auf die Psychologie der Figuren konzentriert: Während Europa durch Kriege auf eine harte Probe gestellt wird, ist die Vater-Sohn-Beziehung zwischen König Filippo von Spanien und seinem Sohn, Infant Don Carlo, durch die Liebe zur selben Frau, Elisabetta von Valois, getrübt. Eigentlich hätte die Ehe zwischen Elisabetta und Filippo endlich den lang ersehnten Frieden besiegeln sollen, doch die französische Prinzessin und der spanische Infant haben sich heimlich ineinander verliebt. Liebe und Politik machen sich schließlich gegenseitig zu Spielbällen – bis am Ende niemand mehr gewinnen kann. Die Essener Premiere des Kooperationsprojektes mit der Opéra national du Rhin Strasbourg (Premiere in Strasbourg: 17. Juni 2016) war bereits vor zwei Jahren vorgesehen, konnte aber wegen des kurz nach der Generalprobe begonnenen Lockdowns nicht mehr stattfinden.



Der international gefragte kanadische Regisseur Robert Carsen kann in jüngster Vergangenheit auf Engagements an der Oper Zürich („Arabella“), der Mailänder Scala („Giulio Cesare“), dem Pariser Théatre des Champs-Élysées („Orfeo ed Euridice“), der New Yorker Metropolitan Opera („Der Rosenkavalier“), der Deutschen Oper Berlin („Oceane“) und der Niederländischen Nationaloper Amsterdam („I Pagliacci/Cavalleria rusticana“) zurückblicken. Am Aalto-Theater war 2014 dessen „Jenůfa“ zu erleben. Die musikalische Leitung hat der junge Italiener Andrea Sanguineti, der am Aalto-Theater bereits „Carmen“, „La Bohème“, „Der Nussknacker“, „Dornröschen“ und zuletzt die Premierenproduktion von „Dido and Aeneas“ sowie in der Philharmonie Essen das Neujahrskonzert der Essener Philharmoniker dirigiert hat.







Musikalische Leitung Andrea Sanguineti | Inszenierung Robert Carsen

Szenische Einstudierung Jean-Michel Criqui | Bühne Radu Boruzescu | Kostüme Petra Reinhardt Choreografie Marco Berriel | Licht Robert Carsen, Peter Van Praet

Choreinstudierung Jens Bingert | Dramaturgie Ian Burton, Christian Schröder

Filippo II., König von Spanien Ante Jerkunica | Don Carlo, Infant von Spanien Gaston Rivero



Rodrigo, Marquis von Posa Jordan Shanahan | Großinquisitor Karl-Heinz Lehner

Elisabetta von Valois Gabrielle Mouhlen | Prinzessin Eboli Nora Sourouzian

Ein Mönch Baurzhan Anderzhanov | Tebaldo, Elisabettas Page Liliana de Sousa

Graf von Lerma Christopher Hochstuhl | Stimme vom Himmel Christina Clark

Ein königlicher Herold Rainer Maria Röhr | Sechs Gesandte aus Flandern Johannes Gsänger,

Mateusz Kabala, Jaejun Kim, Raphael Blume, Andreas Elias Post, Benjamin Hewat-Craw



Essener Philharmoniker | Opernchor und Extrachor des Aalto-Theaters



Eine Kooperation mit der Opéra national du Rhin Strasbourg.

Gefördert von der Brost-Stiftung



Premiere Samstag, 12. März 2022, 19:00 Uhr, Aalto-Theater

Weitere Vorstellungen 19., 25., 30. März; 10., 22., 30. April; 21. Mai; 9., 19. Juni 2022

Einführungsmatinee Sonntag, 6. März 2022, 11:00 Uhr, Aalto-Theater

„It’s Teatime“ Freitag, 11. März 2022, 16:30 Uhr, Aalto-Cafeteria

Nachgespräche 19., 25. März 2022, Aalto-Cafeteria

Einführungsvortrag 30 Minuten vor jeder Vorstellung im Foyer