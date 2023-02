Die Philharmonie Essen widmet dem isländischen Pianistenin dieser Saison ein eigenes Künstlerporträt. Das nächste Konzert in der Reihe gestaltet er gemeinsam mit demunter der Leitung vonam(16:30 Uhr Einführung, 17:00 Uhr Konzertbeginn). Ólafsson wird das Klavierkonzert G-Dur voninterpretieren. Außerdem auf dem Programm stehen das Vorspiel zuOper „Parsifal“ sowie die „Sinfonischen Tänze“, op. 45, von. Víkingur Ólafsson, der derzeit zu den angesagtesten Pianisten gehört, ist im Rahmen seines Künstlerporträts mehrfach in der Philharmonie Essen zu erleben. Nach Konzerten mit dem Royal Concertgebouw Orchestra, der Tschechischen Philharmonie und dem Bariton Matthias Goerne tritt er im weiteren Verlauf der Spielzeit noch mit einem Solo-Recital in der Kokerei Zollverein (25.4.) sowie gemeinsam mit dem Essener Philharmonikern (27., 28.4.) auf. Für Begeisterung beim Essener Publikum sorgte in der laufenden Saison auch bereits Edward Gardner als Chefdirigent des London Philharmonic Orchestra. Gardner, seit 2015 Chefdirigent des Bergen Philharmonic Orchestra, war in jüngster Zeit zudem Gast bei vielen wichtigen Klangkörpern wie etwa dem Chicago Symphony Orchestra, dem New York Philharmonic und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zu Gast.(€ 33,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de