Als die Pianistinim Jahr 2010 den renommierten Chopin-Wettbewerb gewann, änderte sich ihr Leben auf einen Schlag. Seither füllt sie Konzerthäuser auf der ganzen Welt. Amist sie nun im RWE Pavillon der Philharmonie Essen zu Gast. In ihrem Solo-Rezital interpretiert sie Werke von, darunter die Barcarolle Fis-Dur und die Polonaise-Fantasie As-Dur, sowie eine Auswahl aus Sergej Rachmaninows Préludes, op. 23 und dessen Sonate Nr. 2 b-Moll. Seit ihrem internationalen Durchbruch beim Chopin-Wettbewerb ist Yulianna Avdeeva eine weltweit gefragte Künstlerin. Sie konzertierte etwa bei den Salzburger Festspielen, in der Warschauer Philharmonie, im Rudolfinum in Prag, im Pierre Boulez Saal Berlin, im Wiener Konzerthaus und in der Elbphilharmonie Hamburg.