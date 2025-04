Pianistin Anna Vinnitskaya spielt gemeinsam mit ihren Studierenden

Die Pianistinlädt im Rahmen ihrer Porträt-Reihe der Philharmonie Essen zu einem ganz besonderen Klavierabend ein: Unter dem Titeltritt sie gemeinsam mit Studierenden aus ihrer eigenen Klavierklasse an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg auf, wo sie seit 2009 als Professorin unterrichtet. Ampräsentieren sie im Alfried Krupp Saal der Philharmonie ein Programm, das von Bach-Chorälen über Brahms’ Klavierstücke op. 118, Schuberts Fantasie f-Moll zu vier Händen und Listzts „Vallée d’Obermann“ aus den „Années de Pèlerinage“ bis zu zeitgenössischen Werken etwa Jörg Widmann und Alfred Schnittke reicht. Aus Anna Vinnitskayas Klavierklasse gestalten drei ausgewählte Studierende das Konzert mit: Der aus dem russischen Rostow am Don stammendeschloss 2025 sein Konzertexamen in Hamburg mit Auszeichnung ab., seit 2024 Student von Anna Vinnitskaya, wurde in Essen geboren und gewann etwa den 1. Preis beim Young Ludwig Wettbewerb der Universität der Künste Berlin., geboren im russischen Taganrog am Asowschen Meer, wird bereits seit 2018 von Anna Vinnitskaya betreut und befindet sich seit 2023 im Masterstudium an der Hamburger Hochschule.(€ 35,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de