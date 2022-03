Pianist Martin Helmchen spielt Bach, Schubert und Schumann

Auf eine spannende Reise vom Barock bis ins 20. Jahrhundert nimmt der Pianistdas Publikum in seinem Solo-Recital amin der Philharmonie Essen mit. Eröffnen wird Helmchen den Abend mitkunstvoller Partita Nr. 3 a-Moll, BWV 827, bevor„Gesänge der Frühe“ undSuite „Im Freien“ das Programm vor der Pause komplettieren. Höhepunkt ist dann die große A-Dur-Sonate, D 959, von– für viele das bedeutendste Klavierwerk des Komponisten.Martin Helmchen, der für seine Einspielung aller Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin 2020 mit dem prestigereichen Gramophone Music Award ausgezeichnet wurde, ist einer der gefragtesten Pianisten der jüngeren Generation und konzertiert auf den wichtigsten Podien der Welt. Die Originalität und Intensität seiner Interpretationen, die er mit beeindruckender Klangsensibilität und technischer Raffinesse präsentiert, zeichnen ihn als Musiker insbesondere aus. Als Solist hat Martin Helmchen mit zahlreichen renommierten Orchestern musiziert, darunter die Wiener und Berliner Philharmoniker, das Royal Concertbebouw Orchestra und das New York Philharmonic.Karten (€ 33,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 (Mo und Sa 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-18:00 Uhr) sowie online unter www.theater-essen.de