Philippe Herreweghe dirigiert Bruckners zweite Sinfonie

Mit den Sinfonien vonkonntein der Philharmonie Essen schon zahlreiche Akzente setzen – am Pult der Essener Philharmoniker ebenso wie mit dem Orchestre des Champs-Élysées. Jetzt ist der belgische Dirigent mit einem weiteren Spitzenorchester im Alfried Krupp Saal zu erleben, und erneut steht unter anderem Bruckner auf dem Programm: Am(19:30 Uhr Konzerteinführung „Die Kunst des Hörens“, 20:00 Uhr Konzertbeginn) interpretiert er gemeinsam mit demdie zweite Sinfonie des österreichischen Komponisten. Darüber hinaus erklingt die „Psalmensinfonie“ von– die Chorpartie übernimmt hier mit dem von Herreweghe gegründeten Collegium Vocale Gent eines der international führenden Vokalensembles. Mitwirken werden im Orchester zudem Studierende der MCO Academy, des gemeinsamen Projekts vom Mahler Chamber Orchestra und dem Dortmunder Orchesterzentrum NRW.Der aus dem belgischen Gent stammende Philippe Herreweghe zählt zu den bedeutendsten Dirigenten unserer Zeit und gehört zu den wichtigsten Protagonisten der historischen Aufführungspraxis. 1970 gründete er das Collegium Vocale Gent, das er seitdem leitet. Außerdem ist er ein sehr gefragter Gastdirigent bei Orchestern wie dem Royal Concertgebouw Orchestra, dem Leipziger Gewandhausorchester oder dem Mahler Chamber Orchestra. In der Philharmonie Essen war Herreweghe 2015/2016 Artist in Residence und brachte unter anderem alle Beethoven-Sinfonien zur Aufführung. Seitdem ist er regelmäßig in Essen zu erleben und begeistert das Publikum mit seinen Interpretationen.