Philharmonischer Ball 2025 in Essen ist nach einem Tag fast ausverkauft

Wer an Tickets für den Philharmonischen Ball 2025 in Essen interessiert ist, sollte sich beeilen: Nach dem ersten Vorverkaufstag sind bereits fast 90 Prozent der Karten für das festliche Ereignis am 08. Februar 2025 in der Philharmonie Essen vergriffen. Bereits vollständig ausgebucht sind die Tischplätze im großen Alfried Krupp Saal. Noch sehr wenige Tischkarten sind für den RWE Pavillon und die Panoramaebene erhältlich. Aber auch die Flanierkarten sind zum Großteil bereits vergriffen: Hier sind (Stand Donnerstagmittag) noch rund 200 Tickets im Verkauf.Der finanzielle Erlös des Philharmonischen Balls kommt den Kinder- und Jugendprojekten der Philharmonie Essen zugute. Die Schirmherrschaft hat erneut Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen übernommen.: € 75,00. Mit diesen Karten erhält man Zugang in alle Säle (die Kapazität im Alfried Krupp Saal ist begrenzt), es gibt keine festen Sitzplätze. Freie Sitzgelegenheiten werden in den Foyers zur Verfügung stehen.: € 120,00 (Restkarten erhältlich):€ 150,00 (Restkarten erhältlich): € 220,00 (ausverkauft)Tischkarten können im TUP-TicketCenter (II. Hagen 2, 45127 Essen) telefonisch unter T 02 01 81 22-200 und per E-Mail unter tickets@theater-essen.de erworben werden. Flanierkarten sind auch online unter www.theater-essen.de erhältlich.