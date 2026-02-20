Philharmonie vor Ort
23. Februar —03. März 2026
Streichtrio 3Cordes:
Veronika Aluffi Violine
Friederike Imhorst Viola
Thomas Walter Violoncello
Vom 23. Februar bis zum 3. März 2026 lädt die Philharmonie Essen zum elften Mal zu musikalischen Begegnungen in Essen ein. Während dieser Zeit wird das Trio 3Cordes in Schulen, Senioreneinrichtungen, einem Krankhaus und einer Palliativstation sowie sozialen
Einrichtungen auftreten. Im Vordergrund steht dabei die Idee, klassische Musik in höchster Qualität an Orten zu präsentieren, an denen Menschen ansonsten selten ein Live-Konzert erleben können.
Die außergewöhnliche Konzertreihe wird durch die Unterstützung der Deichmann SE ermöglicht.
Programm
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
„La Réjouissance“ aus der „Feuerwerksmusik“ (Arr. 3Cordes)
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Aria und Variation 9 aus den „Goldberg-Variationen“
FEDERICO ALUFFI (*1979)
Tango a 3
JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Divertimento Nr. 6 F-Dur, Hob. XI:117
Adagio — Allegro
Menuett — Trio — Menuett
ENNIO MORRICONE (1928-2020)
„Playing Love“ (Arr. Federico Aluffi)
KATY PERRY (*1984)
„Fireworks“ (Arr. Federico Aluffi)
RAMIN DJAWADI (*1974)
Titelmelodie aus „Game of Thrones“ (Arr. Georg Marth)
CHARLES HUBERT HASTINGS PARRY (1848-1928)
Zwei Intermezzi für Streichtrio
Lento espressivo — Allegretto
SHOLOM SECUNDA (1894-1974)
„Bei mir bist du schean“ (Arr. David Brooker)
SCOTT JOPLIN (1868-1917)
„Ragtime Dance“ (Arr. Roe Goodman)
Konzerte
Montag, 23.02.2026
09:30 UHR Deichmann Zentrale
Aktienstraße 14, 45359 Essen
14:00 UHR Jugendhilfe Essen gGmbH
Grundschule Gerschede
Ackerstraße 107, 45357 Essen
Dienstag, 24.02.2026
15:30 UHR Evang. Krankenhaus Essen-Werden
Klinik für Hämatologie und Stammzelltransplantation*
Pattbergstraße 1-3 45239 Essen
Mittwoch, 25.02.2026
9:00 UHR Caritasverband für die Stadt Essen e.V.
Suppenküche und Frühstücksausgabe
Steeler Straße 36, 45127 Essen
Donnerstag, 26.02.2026
10:00 UHR Ronald McDonald Haus Essen
Unterm Sternenzelt 1, 45147 Essen
Freitag, 27.02.2026
10:00 UHR Zentrum 60plus Essen Werden
Heckstraße 27, 45239 Essen
Sonntag, 01.03.2026
15:00 UHR Hospiz Cosmas und Damian
Laarmannstraße 14, 45359 Essen
Montag, 02.03.2026
11:00 UHR Berufskolleg im Bildungspark
Blücherstraße 1, 45141 Essen
Dienstag, 03.03.2026
10:00 UHR LVR Helen-Keller-Schule
Helen-Keller-Str. 2, 45141 Essen
14:30 UHR Zeche Carl, Förderturmhaus
Am Stadtbad 37, 45237 Essen
* Zu diesen Konzerten sind Interessierte herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.