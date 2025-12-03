"Philharmonie vor Ort" 8.-13.12.2025





Philharmonie vor Ort



08.—13. Dezember 2025



Musethica-Ensemble:

Jakub Jakowicz Violine

Violetta Suvini Violine

Agnieszka Żyniewicz Viola

Ayaka Taniguchi Viola

Rahel Rupprechter Violoncello



In Kooperation mit Musethica e.V



Musethica in Essen



Vom 8. bis 13. Dezember 2025 findet in Essen die dritte Ausgabe von „Philharmonie vor Ort – Musethica“ statt. In dieser Woche bringen vier herausragende junge Musikerinnen – Violetta Suvini (Violine), Agnieszka Żyniewicz (Bratsche), Ayaka Taniguchi (Bratsche) und Rahel Rupprechter (Violoncello) – unter der künstlerischen Leitung des Geigers Jakub Jakowicz klassische Musik an Orte, an denen LiveKonzerte nur selten stattfinden. In sozialen Einrichtungen in und um Essen begegnen sie einem Publikum, das sonst kaum Zugang zu hochwertiger klassischer Musik hat – unter anderem in einer Klinik, einer Justizvollzugsanstalt, einer Flüchtlingsunterkunft und in Wohnhäusern für Menschen mit Behinderungen – ganz im Sinne der Musethica-Methode.



Musethica bietet jungen Musiker*innen eine außergewöhnliche Ausbildungsform: In intensiven Meisterklassen mit renommierten Tutor*innen erarbeiten sie anspruchsvolle Kammermusikprogramme, die sie in einer einwöchigen Projektphase in über zehn Konzerten aufführen – sowohl in sozialen Einrichtungen als auch an renommierten Konzertorten. Direkt, nahbar und bewegend sammeln sie wertvolle künstlerische und menschliche Erfahrungen. Aktuell ist Musethica in 13 Ländern aktiv und unterstützt junge Talente auf ihrem Weg zur professionellen Musikkarriere.



Konzerte



Montag, 08.12.2025

11:00 UHR Evangelische Kliniken Essen-Mitte (Kapelle)



12:00 UHR Evangelische Kliniken Essen-Mitte (Palliativstation)

Henricistraße 92, 45136 Essen



Dienstag, 09.12.2025

13:30 UHR Haus Haarzopf

(Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung)

Humboldtstraße 165, 45149 Essen



15:00 UHR Haus Esmarchstraße

(Wohnheim für Menschen mit psychischer Erkrankung)

Esmarchstraße 20, 45147 Essen



Mittwoch, 10.12.2025

10:30 UHR Zentrum 60plus im Isenberg-Treff

Isenbergstraße 81, 45130 Essen



15:30 UHR Malteserstift St. Bonifatius

Selmastraße 5, 45127 Essen



19:00 UHR Kapelle des ChorForum Essen

Fischerstraße 2-4, 45128 Essen

Zu diesem Konzert sind Interessierte herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.



Donnerstag, 11.12.2025

10:00 UHR Seniorenzentrum Rüttenscheid

Henri-Dunant-Straße 86, 45131 Essen



14:00 UHR Pflegezentrum Solferino

Dahlhauser Str. 256, 45279 Essen



Freitag, 12.12.2025

10:00 UHR Zentrum 60plus Heckstraße

Heckstraße 27, 45239 Essen



13:30 UHR Volkshochschule Essen

Burgplatz 1, 45127 Essen



17:00 UHR Justizvollzugsanstalt Essen

Krawehlstraße 59, 45130 Essen



Samstag, 13.12.2025

15:00 UHR Übergangswohnheim für Flüchtlinge

Papestraße 1-9, 45147 Essen



Programm



WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Streichquintett Nr. 3 C-Dur, KV 515

Allegro

Menuetto. Allegretto

Andante

(Allegro)



JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Streichquintett Nr. 2 G-Dur, op. 111

Allegro non troppo, ma con brio

Adagio

Allegretto

Allegro assai



Traditionelle deutsche Weihnachtslieder

