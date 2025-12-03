"Philharmonie vor Ort" 8.-13.12.2025
Philharmonie vor Ort
08.—13. Dezember 2025
Musethica-Ensemble:
Jakub Jakowicz Violine
Violetta Suvini Violine
Agnieszka Żyniewicz Viola
Ayaka Taniguchi Viola
Rahel Rupprechter Violoncello
In Kooperation mit Musethica e.V
Musethica in Essen
Vom 8. bis 13. Dezember 2025 findet in Essen die dritte Ausgabe von „Philharmonie vor Ort – Musethica“ statt. In dieser Woche bringen vier herausragende junge Musikerinnen – Violetta Suvini (Violine), Agnieszka Żyniewicz (Bratsche), Ayaka Taniguchi (Bratsche) und Rahel Rupprechter (Violoncello) – unter der künstlerischen Leitung des Geigers Jakub Jakowicz klassische Musik an Orte, an denen LiveKonzerte nur selten stattfinden. In sozialen Einrichtungen in und um Essen begegnen sie einem Publikum, das sonst kaum Zugang zu hochwertiger klassischer Musik hat – unter anderem in einer Klinik, einer Justizvollzugsanstalt, einer Flüchtlingsunterkunft und in Wohnhäusern für Menschen mit Behinderungen – ganz im Sinne der Musethica-Methode.
Musethica bietet jungen Musiker*innen eine außergewöhnliche Ausbildungsform: In intensiven Meisterklassen mit renommierten Tutor*innen erarbeiten sie anspruchsvolle Kammermusikprogramme, die sie in einer einwöchigen Projektphase in über zehn Konzerten aufführen – sowohl in sozialen Einrichtungen als auch an renommierten Konzertorten. Direkt, nahbar und bewegend sammeln sie wertvolle künstlerische und menschliche Erfahrungen. Aktuell ist Musethica in 13 Ländern aktiv und unterstützt junge Talente auf ihrem Weg zur professionellen Musikkarriere.
Konzerte
Montag, 08.12.2025
11:00 UHR Evangelische Kliniken Essen-Mitte (Kapelle)
12:00 UHR Evangelische Kliniken Essen-Mitte (Palliativstation)
Henricistraße 92, 45136 Essen
Dienstag, 09.12.2025
13:30 UHR Haus Haarzopf
(Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung)
Humboldtstraße 165, 45149 Essen
15:00 UHR Haus Esmarchstraße
(Wohnheim für Menschen mit psychischer Erkrankung)
Esmarchstraße 20, 45147 Essen
Mittwoch, 10.12.2025
10:30 UHR Zentrum 60plus im Isenberg-Treff
Isenbergstraße 81, 45130 Essen
15:30 UHR Malteserstift St. Bonifatius
Selmastraße 5, 45127 Essen
19:00 UHR Kapelle des ChorForum Essen
Fischerstraße 2-4, 45128 Essen
Zu diesem Konzert sind Interessierte herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.
Donnerstag, 11.12.2025
10:00 UHR Seniorenzentrum Rüttenscheid
Henri-Dunant-Straße 86, 45131 Essen
14:00 UHR Pflegezentrum Solferino
Dahlhauser Str. 256, 45279 Essen
Freitag, 12.12.2025
10:00 UHR Zentrum 60plus Heckstraße
Heckstraße 27, 45239 Essen
13:30 UHR Volkshochschule Essen
Burgplatz 1, 45127 Essen
17:00 UHR Justizvollzugsanstalt Essen
Krawehlstraße 59, 45130 Essen
Samstag, 13.12.2025
15:00 UHR Übergangswohnheim für Flüchtlinge
Papestraße 1-9, 45147 Essen
Programm
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Streichquintett Nr. 3 C-Dur, KV 515
Allegro
Menuetto. Allegretto
Andante
(Allegro)
JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Streichquintett Nr. 2 G-Dur, op. 111
Allegro non troppo, ma con brio
Adagio
Allegretto
Allegro assai
Traditionelle deutsche Weihnachtslieder