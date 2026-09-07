Philharmonie Essen widmet Anna Lapwood Künstlerporträt
Auftakt der vierteiligen Konzertreihe mit dem Orgelstar am Sonntag, 13. September, um 19:00 Uhr
Für viele gilt Anna Lapwood wegen ihrer Millionen Follower in den sozialen Netzwerken längst als die „Taylor Swift der Orgel“. Das englische „Gramophone“-Magazin bezeichnet sie als die „perfekte Botschafterin der klassischen Musik“. Anna Lapwood ist ein Phänomen. Denn ausgerechnet auf der oftmals als eher konservativ eingestuften Orgel fesselt sie ihre Fans quer durch alle Altersgruppen. Zu ihrem Erfolgsrezept gehören ihr fantastisches Orgelspiel, ihre Brillanz, ihre Virtuosität und gestalterische Meisterschaft. Doch Anna Lapwood hat noch weitere Trumpfkarten, mit denen sie ein neues Publikum für die Orgelmusik gewinnt. Auch dank ihrer völlig ungezwungenen Ausstrahlung haben sich ihre Moderationen im englischen Klassik-Radio zu Quotenrennern entwickelt. Und wo die in Cambridge lebende Musikerin auch immer gastiert, ob in der Walt-Disney-Concert-Hall in Los Angeles, ob im Buckingham Palace oder im Kölner Dom, wo 13.000 Menschen kamen und sich eine schier endlose Schlange bildete – Anna Lapwood begeistert stets mit ihrem durchkomponierten Mix aus Orgelklassikern und Bearbeitungen von Soundtracks und Pop-Hymnen.
Karten (€ 25,00-120,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.
Das Konzert wird gefördert vom Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e.V. und von der GENO BANK ESSEN.
Das Porträt von Anna Lapwood wird gefördert von der Alfred und Cläre Pott-Stiftung.
Künstlerporträt: Anna Lapwood
Anna Lapwood meets Philharmonia Orchestra
Anna Lapwood, Orgel
Mädchenchor am Essener Dom
Steffen Schreyer, Choreinstudierung
Philharmonia Orchestra
Kerem Hasan, Dirigent
Werke von Camille Saint-Saëns, Kristina Arakelyan, Hans Zimmer und Max Richter
Sonntag, 13. September 2026, 19:00 Uhr; noch wenige Restkarten
Das Konzert wird gefördert vom Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e.V. und von der GENO BANK ESSEN.
Takeover! by Miki meets Anna Lapwood
Anna Lapwood, Orgel
Mihalj Kekenj, Violine, Leitung und Arrangements
Takeover!Ensemble
Freitag, 09. Oktober 2026; Ausverkauft, Restkarten ggf. an der Abendkasse | Samstag, 10. Oktober 2026, jeweils 19:00 Uhr; noch wenige Restkarten
Das Konzert am 09.10.2026 ist eine Kooperation mit Pro Arte Konzerte Essen.
Das Konzert am 09.10.2026 wird gefördert von der Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen.
Medienpartnerin des Konzerts am 09.10.2026: Funke Mediengruppe
Phänomen Anna Lapwood
Orgel-Recital
Anna Lapwood, Orgel
Sonntag, 11. Oktober 2026, 19:00 Uhr; noch wenige Restkarten
18:30 Uhr Alfried Krupp Saal „Auf ein Wort“ – Anja Renczikowski im Gespräch mit Anna Lapwood
Nach dem Konzert: Meet & Greet mit Anna Lapwood im Foyer
Anna Lapwood goes Hollywood
Anna Lapwood, Orgel und Moderation
WDR Funkhausorchester
David Brophy, Dirigent
Filmmusiken aus „Die Chroniken von Narnia“, „E.T.“, „How to Train Your Dragon“, „Pirates of the Caribbean“, „Inception“, „Interstellar“, „Jurassic Park“, „Star Wars“ u. a.
Sonntag, 24. Januar 2027, 17:00 Uhr; Ausverkauft, Restkarten ggf. an der Abendkasse
Das Konzert wird gefördert von Marianne Kaimer.