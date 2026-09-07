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Theater und Philharmonie Essen GmbH Opernplatz 10 45128 Essen, Deutschland http://www.theater-essen.de
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Philharmonie Essen widmet Anna Lapwood Künstlerporträt

Auftakt der vierteiligen Konzertreihe mit dem Orgelstar am Sonntag, 13. September, um 19:00 Uhr

(lifePR) (Essen, )
Mit Anna Lapwood widmet die Philharmonie Essen in dieser Spielzeit der weltweit wohl einzigen „Orgel-Influencerin“ eine eigene Konzertreihe mit vier Konzerten. Zum Auftakt ist die Künstlerin am Sonntag, 13. September, um 19:00 Uhr gemeinsam mit dem Philharmonia Orchestra,einem der führenden Orchester Großbritanniens, zu erleben. Mit einem abwechslungsreichen Programm unterstreicht die Engländerin ihre große musikalische Bandbreite und Neugier: Voller perkussiver Energie steckt die „Toccata“, die Kristina Arakelyan für die Organistin komponiert hat. Auch Max Richters „Cosmology“ wurde eigens für Anna Lapwood geschrieben. Darin tritt ihre Orgelstimme in Dialog mit dem Mädchenchor des Essener Doms. Die Soundtrackliebhaberin Lapwood feiert darüber hinaus den preisgekrönten Hollywood-Komponisten Hans Zimmer mit der Suite aus dem Film „Interstellar“ sowie „Chevaliers De Sangreal“ aus „The Da Vinci Code“. Zum krönenden Abschluss erklingt Camille Saint-Saëns’ berühmte „Orgelsinfonie“. Für das Konzert sind noch wenige Restkarten erhältlich.

Für viele gilt Anna Lapwood wegen ihrer Millionen Follower in den sozialen Netzwerken längst als die „Taylor Swift der Orgel“. Das englische „Gramophone“-Magazin bezeichnet sie als die „perfekte Botschafterin der klassischen Musik“. Anna Lapwood ist ein Phänomen. Denn ausgerechnet auf der oftmals als eher konservativ eingestuften Orgel fesselt sie ihre Fans quer durch alle Altersgruppen. Zu ihrem Erfolgsrezept gehören ihr fantastisches Orgelspiel, ihre Brillanz, ihre Virtuosität und gestalterische Meisterschaft. Doch Anna Lapwood hat noch weitere Trumpfkarten, mit denen sie ein neues Publikum für die Orgelmusik gewinnt. Auch dank ihrer völlig ungezwungenen Ausstrahlung haben sich ihre Moderationen im englischen Klassik-Radio zu Quotenrennern entwickelt. Und wo die in Cambridge lebende Musikerin auch immer gastiert, ob in der Walt-Disney-Concert-Hall in Los Angeles, ob im Buckingham Palace oder im Kölner Dom, wo 13.000 Menschen kamen und sich eine schier endlose Schlange bildete – Anna Lapwood begeistert stets mit ihrem durchkomponierten Mix aus Orgelklassikern und Bearbeitungen von Soundtracks und Pop-Hymnen.

Karten (€ 25,00-120,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Das Konzert wird gefördert vom Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e.V. und von der GENO BANK ESSEN.

Das Porträt von Anna Lapwood wird gefördert von der Alfred und Cläre Pott-Stiftung.

Künstlerporträt: Anna Lapwood

Anna Lapwood meets Philharmonia Orchestra
Anna Lapwood, Orgel
Mädchenchor am Essener Dom
Steffen Schreyer, Choreinstudierung
Philharmonia Orchestra
Kerem Hasan, Dirigent
Werke von Camille Saint-Saëns, Kristina Arakelyan, Hans Zimmer und Max Richter
Sonntag, 13. September 2026, 19:00 Uhr; noch wenige Restkarten
Das Konzert wird gefördert vom Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e.V. und von der GENO BANK ESSEN.

Takeover! by Miki meets Anna Lapwood
Anna Lapwood, Orgel
Mihalj Kekenj, Violine, Leitung und Arrangements
Takeover!Ensemble
Freitag, 09. Oktober 2026; Ausverkauft, Restkarten ggf. an der Abendkasse | Samstag, 10. Oktober 2026, jeweils 19:00 Uhr; noch wenige Restkarten
Das Konzert am 09.10.2026 ist eine Kooperation mit Pro Arte Konzerte Essen.
Das Konzert am 09.10.2026 wird gefördert von der Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen.
Medienpartnerin des Konzerts am 09.10.2026: Funke Mediengruppe

Phänomen Anna Lapwood
Orgel-Recital
Anna Lapwood, Orgel
Sonntag, 11. Oktober 2026, 19:00 Uhr; noch wenige Restkarten
18:30 Uhr Alfried Krupp Saal „Auf ein Wort“ – Anja Renczikowski im Gespräch mit Anna Lapwood
Nach dem Konzert: Meet & Greet mit Anna Lapwood im Foyer

Anna Lapwood goes Hollywood
Anna Lapwood, Orgel und Moderation
WDR Funkhausorchester
David Brophy, Dirigent
Filmmusiken aus „Die Chroniken von Narnia“, „E.T.“, „How to Train Your Dragon“, „Pirates of the Caribbean“, „Inception“, „Interstellar“, „Jurassic Park“, „Star Wars“ u. a.
Sonntag, 24. Januar 2027, 17:00 Uhr; Ausverkauft, Restkarten ggf. an der Abendkasse
Das Konzert wird gefördert von Marianne Kaimer.

Website Promotion

Website Promotion

Theater und Philharmonie Essen GmbH

Künstlerporträt: Anna Lapwood



Anna Lapwood meets Philharmonia Orchestra

Anna Lapwood, Orgel

Mädchenchor am Essener Dom

Steffen Schreyer, Choreinstudierung

Philharmonia Orchestra

Kerem Hasan, Dirigent

Werke von Camille Saint-Saëns, Kristina Arakelyan, Hans Zimmer und Max Richter

Sonntag, 13. September 2026, 19:00 Uhr; noch wenige Restkarten

Das Konzert wird gefördert vom Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e.V. und von der GENO BANK ESSEN.



Takeover! by Miki meets Anna Lapwood

Anna Lapwood, Orgel

Mihalj Kekenj, Violine, Leitung und Arrangements

Takeover!Ensemble

Freitag, 09. Oktober 2026; Ausverkauft, Restkarten ggf. an der Abendkasse | Samstag, 10. Oktober 2026, jeweils 19:00 Uhr; noch wenige Restkarten

Das Konzert am 09.10.2026 ist eine Kooperation mit Pro Arte Konzerte Essen.

Das Konzert am 09.10.2026 wird gefördert von der Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen.

Medienpartnerin des Konzerts am 09.10.2026: Funke Mediengruppe



Phänomen Anna Lapwood

Orgel-Recital

Anna Lapwood, Orgel

Sonntag, 11. Oktober 2026, 19:00 Uhr; noch wenige Restkarten

18:30 Uhr Alfried Krupp Saal „Auf ein Wort“ – Anja Renczikowski im Gespräch mit Anna Lapwood

Nach dem Konzert: Meet & Greet mit Anna Lapwood im Foyer



Anna Lapwood goes Hollywood

Anna Lapwood, Orgel und Moderation

WDR Funkhausorchester

David Brophy, Dirigent

Filmmusiken aus „Die Chroniken von Narnia“, „E.T.“, „How to Train Your Dragon“, „Pirates of the Caribbean“, „Inception“, „Interstellar“, „Jurassic Park“, „Star Wars“ u. a.

Sonntag, 24. Januar 2027, 17:00 Uhr; Ausverkauft, Restkarten ggf. an der Abendkasse

Das Konzert wird gefördert von Marianne Kaimer.



Presseakkreditierung: christoph.dittmann@tup-online.de T +49 201 8122-210

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Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.