Philharmonie Essen präsentiert Purcells Oper „Dido and Aeneas“ mit Joyce DiDonato

In einer Weltklasse-Besetzung präsentiert die Philharmonie Essenlegendäre Barockopersowie Giacomo Carissimis Oratoriumam. Die Titelpartien übernehmen(Dido) und Andrew Staples (Aeneas, Jephte). Die weiteren Partien sind unter anderem mit Fatma Said (Belinda), Beth Taylor (Zauberin) und Hugh Cutting (Geist) ebenfalls hochkarätig besetzt. Maxim Emelyanychev leitet Orchester und Chor Il Pomo d’Oro. Wie schon die Aufführung von Händels „Theorora“ mit Joyce DiDonato vor zwei Jahren mündet auch das anstehende Konzert in der herausragenden Akustik der Philharmonie Essen in eine CD-Produktion.Zu erleben sind zwei berührende Tragödien an einem Abend: Für die traurige Geschichte des tochteropfernden Jephta fand der Renaissance-Komponist Giacomo Carissimi (1605-1674) unerhört ausdrucksvolle Melodien und Harmonien – kontemplativ und klagend, madrigalesk und tänzerisch. Nicht minder farbenreich kleidete Henry Purcell (1659-1695) das ergreifende Schicksal der von Aeneas verlassenen Dido in Töne – himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt!(€ 25,00-70,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de