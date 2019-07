Philharmonie Essen lässt den Vorderen Orient erklingen

Die Philharmonie Essen lässt in der Spielzeit 2019/2020 den Vorderen Orient musikalisch lebendig werden: Eine neue Konzertreihe und ein dreitägiges Festival stellen die einzigartige Klangwelt der Region in den Mittelpunkt. Auch der Austausch zwischen den Kulturen von Orient und Abendland wird eine wichtige Rolle spielen. Ermöglicht werden die insgesamt neun Konzerte von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, die nach dem Festival „Sounds of Africa“ im Mai 2018 nun erneut ein großes Weltmusik-Projekt fördert.Die Konzertreihe steht unter der Überschrift „From East to West“: Zugewanderte Musikerinnen und Musiker, die im Kulturleben des Ruhrgebiets und in Nordrhein-Westfalen fest verankert sind, präsentieren die Klänge ihrer ursprünglichen Heimat. In den drei Konzerten wird auf unterschiedliche Weise aber auch ein Bogen zur westlichen Musiktradition geschlagen.Den Auftakt amim RWE Pavillon gestaltet das Tarab Ensemble mit dem Programm „Leysa lili Kurdi illa Arrich“ (Der Kurde hat nichts als den Wind): Kurdische Volkslieder und historische Klänge vom osmanischen Hof, Balkanrhythmen und Melodien der europäischen Tradition bringen ein vielfältiges Miteinander zum Ausdruck. Das 2015 vom Harfenisten Tom Daun gegründete Ensemble bringt Profi- und Laienmusiker zusammen. Unter anderem entführt der aus dem Iran stammende Azad Shawaysi, Virtuose auf dem persischen Hackbrett Santur, in die magische Klangwelt der persischen Musik. Saher Issa, junger jesidischer Sänger aus dem Irak, singt eigene Vertonungen moderner Gedichte. Die sanften Harfenmelodien Tom Dauns erinnern an die Musik der orientalischen Harfe Ceng, die im Serail am osmanischen Hofe zu den wichtigsten Instrumenten zählte.Wie sich aus der Begegnung zwischen Ost und West Spannendes und Neues entwickeln kann, zeigt auch das zweite Konzert amim Alfried Krupp Saal: Musikerinnen und Musiker der Essener Philharmoniker und das East-West Pacem Orchestra laden gemeinsam zu „Erinnerungen aus dem alten Damaskus“ ein. Im Fokus steht das legendäre „Damaskuszimmer“: Der Hagener Kunstsammler Karl Ernst Osthaus erwarb 1899 einen reich verzierten und bemalten Empfangsraum aus der historischen Altstadt von Damaskus. Da es für die Räumlichkeiten in Osthaus’ Privatmuseum allerdings viel zu klein war, verblieb das Zimmer lange unausgepackt. Erst 1930 kam es nach Dresden und wurde dort Teil der im Aufbau befindlichen Orientabteilung des Völkerkundemuseums. 1997 rückte es in den Fokus, als erste Schritte zur Restaurierung und Wiederaufstellung des Zimmers unternommen wurden. Das Konzertprogramm ist diesem Symbol der syrischen Hochkultur musikalisch auf der Spur und wird von den Animationen des Projektionskünstlers John McGeoch, der das Zimmer in Dresden filmen durfte, begleitet.Im dritten Konzert der Reihe amim RWE Pavillon finden sich geflüchtete Musiker aus Syrien und dem Iran sowie aus Deutschland zum Ensemble „Eine kleine Weltmusik“ zusammen. Zur Aufführung kommen Musik aus der orientalischen Tradition und Stücke, die Grenzen verschwinden lassen und den musikalischen Horizont erweitern. Der Name der Formation kokettiert liebevoll mit der Reverenz an Mozart, zeigt aber auch im Kontext der „kleinen“ Welt, wie in Sekundenschnelle ein musikalischer Dialog zwischen Ost und West entstehen kann.Der Eintritt zu den drei Konzerten beträgt jeweils € 8,00 (ermäßigt € 6,00).Vompräsentieren internationale Stars und die Musikszene aus Nordrhein-Westfalen die Klangwelt des Nahen Ostens beim Festival „Sounds of East to West“. Ein umfangreiches Programm mit Konzerten in der Philharmonie Essen und im Stadtgarten zeigt die traditionelle Musik und ihre Ensembles, aber auch die Entwicklung in Richtung Jazz- und Orchestermusik. So verbindet der Klarinettist Kinan Azmeh in seiner „City Band“ hinreißend Klassik und Jazz mit der Musik seiner Heimat (22. Mai, 19 Uhr, Alfried Krupp Saal, € 28,00). Zudem wird der 1976 in Damaskus geborene Komponist neben der ebenfalls aus Syrien stammenden Sängerin Dima Orsho als Interpret eigener Werke mit der Neuen Philharmonie Westfalen unter der Leitung des Dirigenten Pablo Rus Broseta zu erleben sein (24. Mai, 20 Uhr, Alfried Krupp Saal, € 28,00). Für einen Höhepunkt sorgt der tunesische Oud-Virtuose Anouar Brahem mit seinem weltweit gefeierten Quartett „The Astounding Eyes of Rita“, das Orient und Okzident zu zeitgenössischem Jazz verschmilzt (22. Mai, 22 Uhr, Alfried Krupp Saal, € 28,00). Ein großer Open-Air-Konzerttag im Stadtgarten findet am Samstag, 23. Mai, ab 16 Uhr bei freiem Eintritt in Kooperation mit dem Morgenland Festival Osnabrück statt. Mit dabei ist unter anderem die Morgenland All Star Band, die herausragende Musiker aus Syrien, dem Libanon, Frankreich und Aserbaidschan vereinigt. Außerdem werden Musikerinnen und Musiker aus der lokalen Szene auftreten. Für Kinder ab sechs Jahren präsentiert Marko Simsa außerdem mit musikalischer Begleitung die Erzählung „Das bunte Kamel“ als spannende Reise durch den Orient (22. Mai, 10 Uhr; 23. Mai, 11 und 15 Uhr, Festsaal, € 6,60 Kinder / € 10,00 Erwachsene). Darüber hinaus wird es ein Rahmenprogramm mit Workshops, Filmdokumentationen im Filmstudio Glückauf und speziellen Angeboten für Kinder und die ganze Familie geben.Mittwoch, 25. September 2019, 20:00 UhrPhilharmonie Essen, RWE PavillonTarab Ensemble:Azad Shawaysi, Santur | Saher Issa, Baglama, Gesang | Raschid Rocho, OudStefanie Hölzle, Violine und Tanz | Rafael Daun, Dudelsack, Flöte und SaxofonDaniel Marsch, Akkordeon und Violine | Tom Daun, Harfe und Leitung„Leysa lili Kurdi illa Arrich“ (Der Kurde hat nichts als den Wind)Kurdische Volkslieder und historische Klänge vom osmanischen Hof, Balkanrhythmen und Melodien der europäischen TraditionEintritt: € 8,00 | € 6,00 Kinder | € 16,00 Familienticket (2 Erwachsene, 2 Kinder)Donnerstag, 16. Januar 2020, 20:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalMitglieder der Essener PhilharmonikerEast-West Pacem Orchestra:Maren Lueg, Ney und Querflöte | Tarik Thabit, Kanun | George Faaza, OudAdnan Abdullah, Elektro-Saz | Nawras Abboud, Violine | Martin Verborg, ViolineAnnette Lucas Sinn, Violine | Felix Schustermann, Violine | Hiltrud Fehske, ViolaLudger Schmidt, Violoncello | Helmut Beste, Violoncello | Mohamad Usaid Al Drobi, PerkussionRamez Mahmoud, Sufi-Tanz | Ahmad Almoulky, Sufi-Tanz | Mohammed Tamim, Sufi-TanzJohn McGeoch, VideoprojektionAuf den Spuren des legendären „Damaskuszimmers“ aus der Sammlung von Karl Ernst OsthausEintritt: € 8,00 | € 6,00 Kinder | € 16,00 Familienticket (2 Erwachsene, 2 Kinder)Sonntag, 10. Mai 2020, 20:00 UhrPhilharmonie Essen, RWE PavillonEine kleine Weltmusik:Serbest Jajan, Gesang, Bouzuki und Saz | Erhard Fröhner, Oboe und AkkordeonAnwar Manuel Alam, Violine | Hawre Kafrosh, Violine | Seed Al Khalil, Oud | Tarik Thabit, KanunJan-Philipp Alam, Keyboard und Klavier | Tobias Bülow, Perkussion und Bansuri-FlöteOlaf Bolte, Perkussion und Maultrommel | Reinhard Cebulla, RezitationGeflüchtete spielen Musik aus der orientalischen Tradition und Stücke, die die musikalischen Grenzen verschwinden lassen.Eintritt: € 8,00 | € 6,00 Kinder | € 16,00 Familienticket (2 Erwachsene, 2 Kinder)Freitag, 22. Mai 2020, 10:00 Uhr (Schulkonzert)Samstag, 23. Mai 2020, 11:00 und 15:00 Uhr (Familienkonzert)Philharmonie Essen, FestsaalMarwan Abado, Oud und Gesang | Salah Ammo, Bouzouk und GesangAmirkasra Zandian, Percussion | Marko Simsa, ErzählerEinfühlsam und humorvoll nimmt Marko Simsa seine Zuhörer mit auf eine musikalische Reise und ver-mittelt spielerisch Wissen über die Menschen, die Kultur und das Leben in den arabischen und persi-schen Ländern.Eintritt: € 6,60 (Kinder) / € 10,00 (Erwachsene)Freitag, 22. Mai 2020, 19:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalKinan Azmeh City Band:Kinan Azmeh, Klarinette | Josh Myers, Kontrabass | Kyle Sanna, Gitarre | John Hadfield, SchlagzeugDer syrische Klarinettist Kinan Azmeh verbindet mit seinem exzellenten Quartett auf dynamische Weise Jazz-Elemente mit klassisch-arabischer Musik.Eintritt: € 28,00Freitag, 22. Mai 2020, 22:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalAnouar Brahem Quartet:Anouar Brahem, Oud | Khaled Yassine, Bendir und Darbuka | Klaus Gesing, BassklarinetteBjörn Meyer, BassDer „Meister der Oud“ Anouar Brahem aus Tunesien verbindet mit seinem Quartett mediterrane Poesie mit packender Rhythmik.Eintritt: € 28,00Samstag, 23. Mai 2020, ab 16:00 UhrPhilharmonie Essen und StadtgartenLive-Musik im Stadtgarten, dazu Workshops, Lesungen und ein umfangreiches Begleitprogramm erwar-tet die Besucher beim Open-Air-Tag des Festivals „Sounds of East to West“. Mit dabei ist u.a. die Mor-genland All Star Band mit ihrem globalen Soundgeflecht zwischen Tradition, Jazz und Rock. Das detail-lierte Open-Air-Programm wird noch bekanntgegeben.Eine Kooperation der Philharmonie Essen mit dem Morgenland Festival OsnabrückEintritt freiSonntag, 24. Mai 2020, 17:00 UhrPhilharmonie Essen, RWE PavillonDas Programm wird noch bekanntgegeben.Eintritt: € 17,00Sonntag, 24. Mai 2020, 20:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalDima Orsho, Gesang | Kinan Azmeh, Klarinette | Neue Philharmonie WestfalenPablo Rus Broseta, DirigentWenn Musiker wie Dima Orsho und Kinan Azmeh nicht nur mit der traditionellen Musik ihrer Heimat ver-wurzelt, sondern auch mit dem Opern- und Konzertrepertoire vertraut sind, eröffnen sich neue Horizonte. Die Neue Philharmonie Westfalen spielt gemeinsam unter der Leitung von Pablo Rus Broseta syrische Musik der klassischen Moderne.Eintritt: € 28,00Zum Festival „Sounds of East to West“ bietet die Philharmonie Essen vier Packages an, mit denen jeweils mehrere Konzerte zu vergünstigten Preisen zu erleben sind.€ 28,00Freitag, 22. Mai 2020, 19:00 UhrFreitag, 22. Mai 2020, 22:00 Uhr€ 38,00Sonntag, 24. Mai 2020, 17:00 UhrSonntag, 24. Mai 2020, 20:00 Uhr€ 72,00Freitag, 22. Mai 2020, 19:00 UhrFreitag, 22. Mai 2020, 22:00 UhrSonntag, 24. Mai 2020, 20:00 Uhr€ 86,00Freitag, 22. Mai 2020, 19:00 UhrFreitag, 22. Mai 2020, 22:00 UhrSonntag, 24. Mai 2020, 17:00 UhrSonntag, 24. Mai 2020, 20:00 Uhr