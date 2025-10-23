Kontakt
Theater und Philharmonie Essen GmbH Opernplatz 10 45128 Essen, Deutschland http://www.theater-essen.de
Ansprechpartner:in Herr Christoph Dittmann +49 201 8122210
Philharmonie Essen hat erstmals die c/o pop zu Gast

Kölner Festival bringt Levin Liam, Magda und Yola nach Essen

Essen
Mit der c/o pop gastiert im kommenden Jahr ein Kölner Festival in Essen, das seit über 20 Jahren Trends in der Popkultur setzt. Am Donnerstag, 19. März 2026, um 19:00 Uhr bringt die c/o pop diese Energie erstmals auf die Bühne der Philharmonie Essen: mit dem Ausnahmekünstler Levin Liam. Der Schauspieler und Musiker mixt Hip-Hop-Elemente mit souligem Pop und setzt dabei auf experimentelle, minimalistische Arrangements mit analoger Instrumentierung. Seine surreal-verspielten deutschsprachigen Songs hallen noch lange nach – und das liegt sicher nicht nur an der atemberaubenden Akustik der Essener Philharmonie, sondern vor allem an seinen ungewöhnlichen Arrangements.

Levin Liam, der in Berlin geboren und in Hamburg aufgewachsen ist, beweist mit seinen außergewöhnlichen Songs ein besonderes Händchen für authentischen, zurückhaltend produzierten Sound mit Tiefgang – den man in der aktuellen Musiklandschaft immer seltener findet. Sein aktuelles Album »vergiss mich nicht zu schnell« entstand in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Cato.

Zwei Support-Acts

Um das Live-Erlebnis in der Philharmonie komplett zu machen, bringt die c/o pop neben Levin Liam gleich zwei Support-Acts mit nach Essen:

Magda aus Linz hat im September mit „Pflaster“ ihre Debüt-EP veröffentlicht. Hier jongliert sie mit mal mehr und mal weniger schweren Themen wie Beziehungen, Selbstliebe und Narben – über die man Pflaster klebt und dann „morgen wieder ganz ist“, bevor man „übermorgen wieder auf dem Tisch steht und tanzt“. Magda hat kürzlich für Februar 2026 ihre „Pflaster“-Tour mit Stopps in München, Berlin, Hamburg und Köln angekündigt.

Als zweiter Support-Act steht die Newcomerin Yola auf der beeindruckenden Philharmonie-Bühne. Mit ihrer Debütsingle „Nimmerland“ war die Essenerin bereits in den Ruhrcharts vertreten. Ihr authentischer Sound – sie selbst beschreibt es als „märchenhafte Poesie“ – kombiniert atmosphärische Klänge und emotionale Texte mit Tiefgang.

Karten (€ 25,00 / erm. € 12,50) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

