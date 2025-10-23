Philharmonie Essen hat erstmals die c/o pop zu Gast
Kölner Festival bringt Levin Liam, Magda und Yola nach Essen
Levin Liam, der in Berlin geboren und in Hamburg aufgewachsen ist, beweist mit seinen außergewöhnlichen Songs ein besonderes Händchen für authentischen, zurückhaltend produzierten Sound mit Tiefgang – den man in der aktuellen Musiklandschaft immer seltener findet. Sein aktuelles Album »vergiss mich nicht zu schnell« entstand in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Cato.
Zwei Support-Acts
Um das Live-Erlebnis in der Philharmonie komplett zu machen, bringt die c/o pop neben Levin Liam gleich zwei Support-Acts mit nach Essen:
Magda aus Linz hat im September mit „Pflaster“ ihre Debüt-EP veröffentlicht. Hier jongliert sie mit mal mehr und mal weniger schweren Themen wie Beziehungen, Selbstliebe und Narben – über die man Pflaster klebt und dann „morgen wieder ganz ist“, bevor man „übermorgen wieder auf dem Tisch steht und tanzt“. Magda hat kürzlich für Februar 2026 ihre „Pflaster“-Tour mit Stopps in München, Berlin, Hamburg und Köln angekündigt.
Als zweiter Support-Act steht die Newcomerin Yola auf der beeindruckenden Philharmonie-Bühne. Mit ihrer Debütsingle „Nimmerland“ war die Essenerin bereits in den Ruhrcharts vertreten. Ihr authentischer Sound – sie selbst beschreibt es als „märchenhafte Poesie“ – kombiniert atmosphärische Klänge und emotionale Texte mit Tiefgang.
