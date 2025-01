Philharmonie Essen feiert Dmitri Schostakowitsch mit Jubiläums-Wochenende

Aus Anlass des 50. Todestages vonwürdigt die Philharmonie Essen mit einem Konzertwochenende vom 14. bis 16. Februar 2025 das Schaffen des bedeutendsten Komponisten der Sowjetunion. Seinen Widerstand gegen das Regime goss er immer wieder raffiniert, kraftvoll und gewitzt in Töne. Am 14. Februar widmen sich die vier exzellenten Streicher desdem ersten und dem neunten Streichquartett. Nach dem rund zweistündigen Programm im RWE Pavillon gibt es für die Konzertbesucher*innen noch originelle Überraschungen in einer „Late Night“ im Restaurant „Philharmonie Club“, wenn daslustvoll und jazzig über Schostakowitsch improvisiert. Am 15. Februar ist dannmit demzu erleben, auf dem Programm steht das zweite Klavierkonzert, das durch Brillanz, romantischen Tonfall und Ausgelassenheit besticht. Am 16. Februar schließlich ist der Pianistmit derzu Gast. Gemeinsam präsentieren sie das vergnüglich-virtuose, klassizistisch anspielungsreiche Konzert für Klavier, Trompete und Orchester. Dass Schostakowitsch bei aller existenziellen Tiefe auch ein großer Unterhaltungskünstler war, zeigt sich in zahlreichen Filmmusiken, die er komponierte., der im Oktober bereits über die Lebensgeschichte des Komponisten referiert hat, wird diesem wichtigen Aspekt im Schaffen des Komponisten ebenfalls am 16. Februar einen eigenen Vortrag widmen. Dmitri Schostakowitsch gehört zu den führenden wie auch zu den meistgespielten Komponisten des 20. Jahrhunderts (geboren am 25. September 1906, gestorben am 9. August 1975).sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de Alexander Pavlovsky, Violine | Sergei Bresler, Violine | Ori Kam, Viola | Kyril Zlotnikov, VioloncelloDmitri Schostakowitsch: Streichquartett Nr. 1 C-Dur, op. 49; Streichquartett Nr. 9 Es-Dur, op. 117Antonín Dvořák: Streichquartett Nr. 13 G-Dur, op. 106Freitag, 14. Februar 2025, 19:00 UhrPhilharmonie Essen, RWE PavillonAnna Vinnitskaya, KlavierMahler Chamber Orchestra und Teilnehmer*innen der MCO Academy NRWElim Chan, DirigentinDmitri Schostakowitsch: Konzert Nr. 2 F-Dur für Klavier und Orchester, op. 102Sergej Prokofjew: Sinfonie Nr. 5 B-Dur, op. 100Samstag, 15. Februar 2025, 19:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalReferent: Dr. Alexander Gurdon (TU Dortmund – Institut für Musik und Musikwissenschaft)Sonntag, 16. Februar 2025, 15:00 UhrPhilharmonie Essen, FestsaalEintritt freiKammerakademie PotsdamRoman Borisov, KlavierHolly Hyun Choe, DirigentinDmitri Schostakowitsch: Konzert Nr. 1 c-Moll für Klavier, Trompete und Streichorchester, op. 35sowie Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Franz SchubertSonntag, 16. Februar 2025, 17:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp Saal