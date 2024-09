Philharmonie Essen feiert 20. Geburtstag ihrer Kuhn-Orgel

Die Kuhn-Orgel in der Philharmonie Essen wird 20 Jahre alt: In einem festlichen Konzert amsteht dieses Jubiläum im Mittelpunkt. Zu Gast sind die Ausnahmeorganist*innenund, die gemeinsam mit denmusizieren. Dabei werden die Solist*innen zum ersten Mal an beiden Spieltischen gleichzeitig zu erleben sein – mit „Toccata oscura“, einem neuen Werk des Schweizer Komponisten Michael Pelzel für Orgel an zwei Spieltischen. Seine Musik, so ließ die Ernst von Siemens Musikstiftung vor einigen Jahren wissen, als der Komponist mit einem Kompositionspreis ausgezeichnet wurde – „übe eine starken Sog auf ihre Zuhörer aus“. Als weitere Werke stehen Toccata und Fuge d-Moll für Orgel (BWV 565) von Johann Sebastian Bach, das Orgelkonzert Nr. 2, op. 177 von Josef Rheinberger, die „Carmen-Suite“ von Georges Bizet in einer Bearbeitung von Benjamin Righetti für Orgel sowie die Orgel-Sinfonie Nr. 1, op. 42 von Félix Alexandre Guilmant auf dem Programm. Die musikalische Leitung hat der italienische Dirigent. Vor dem Konzert um 16:00 Uhr wird Anna Demmerer, Mitglied der Geschäftsleitung und Miteigentümerin der Orgelbau-Firma Kuhn AG, einen Festvortrag zum 20-jährigen Bestehen ihres Instruments im RWE Pavillon halten. In der Pause ist Orgelkustos Wolfgang Kläsener an einer Truhenorgel der Orgelbau-Firma Kuhn im RWE Pavillon zu erleben.Die Orgel im Alfried Krupp Saal der Philharmonie Essen wurde am 24. September 2004 im Rahmen einer Orgelnacht eingeweiht. Gebaut wurde das Instrument von der im schweizerischen Männedorf ansässigen Firma Orgelbau Kuhn (gegründet 1864). Das Instrument hat 4502 Pfeifen, 62 klingende Register, vier Werke (Hauptwerk, Positiv, Schwellwerk, Pedal), einen festen sowie einen mobilen Spieltisch.(€ 35,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de