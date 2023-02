Philharmonie Essen feiert 150. Geburtstag von Max Reger

Er war ein großer Bach-Verehrer, gilt als einer der bedeutendsten Orgelkomponisten und hinterließ darüber hinaus ein sehr originelles Gesamtwerk:hätte am 19. März 2023 seinen 150. Geburtstag gefeiert. Anlässlich dieses Jubiläums widmet die Philharmonie Essen dem gebürtigen Oberpfälzer amein großes Festkonzert. Eine exquisite Auswahl seiner Orgel-, Chor- und Kammermusik steht auf dem Programm und gibt dem Publikum die Gelegenheit, sich dem Komponisten von unterschiedlichen Seiten zu nähern. Darüber hinaus bietet ein Gespräch mit dem Max-Reger-Biografen Michael Schwalb weitere Einblicke in das Leben und Schaffen des Komponisten.Gleich fünf Essener Chöre stellen Regers Chormusik an diesem Abend vor: Dieund das(Leitung: Wolfgang Kläsener), derund die(Leitung: Steffen Schreyer) sowie der(Leitung: Stefanie Westerteicher) präsentieren unter anderem eine Auswahl aus den „Geistlichen Gesängen“ und die Choralkantate „Meinen Jesum laß ich nicht“. Aus dem reichhaltigen Orgelwerk interpretiert der renommierte Organistunter anderem die hoch virtuose „Sinfonische Fantasie und Fuge“, op. 57. Dasbringt gemeinsam mit, Solo-Klarinettist der Essener Philharmoniker, Regers letztes vollendetes Werk – das kunstvoll gestaltete Klarinettenquintett, op. 146 zur Aufführung. Dass Max Reger auch die Form des Kunstlieds meisterhaft beherrscht hat, werden schließlich(Mezzosopran) und(Klavier) unter Beweis stellen.(€ 25,00; ermäßigt € 13,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de